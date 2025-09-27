English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய் கூட்டத்தில் 30 பேர் பலி... அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள் - கரூர் செல்லும் ஸ்டாலின்

Karur Stampede Like Situation: கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் நடத்திய கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலில் மூச்சுத் திணறி 30 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கரூருக்கு நாளை முதல்வர் ஸ்டாலின் விரைகிறார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 27, 2025, 09:40 PM IST

Trending Photos

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு : உதயநிதி, அன்பில் எமோஷ்னல் - சிறந்த தருணங்கள்
camera icon8
Kalviyil Sirantha Tamil Nadu
கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு : உதயநிதி, அன்பில் எமோஷ்னல் - சிறந்த தருணங்கள்
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
camera icon7
Joy Crizildaa
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 10 - இன்று எந்தெந்த ராசிக்கு சாதகமான நாள்?
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 10 - இன்று எந்தெந்த ராசிக்கு சாதகமான நாள்?
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
camera icon5
Richest Actors
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
விஜய் கூட்டத்தில் 30 பேர் பலி... அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள் - கரூர் செல்லும் ஸ்டாலின்

Karur Stampede Like Situation: கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரத்தின் போது, கடுமையாக கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. விஜய் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே மக்கள் பலரும் மயக்கம் அடைவதை பார்க்க முடிந்தது. தொடர்ந்து, மயக்கம் அடைந்தவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கும், அருகில் இருக்கும் இரண்டு தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச்செல்லப்பட்டனர்.    

Add Zee News as a Preferred Source

தற்போதைய சூழலில் மொத்தம் 31 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 6 குழந்தைகள், 16 பெண்கள் என தெரியவந்துள்ளது. 60க்கும் மேற்பட்டோர் கவலைக்கிடம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பலி எண்ணிக்கை அதிகமாகும் என்றும் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

அமைச்சர்கள் மா. சுப்பிரமணியம், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் கரூர் மாவட்டத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உதவும் வகையில் உடனடியாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மருத்துவமனையில் முகாமிட்டுள்ளார். கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரும் தற்போது மருத்துவமனையில் உள்ளார். சட்ட ஒழுங்கு ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் கரூருக்கு விரைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நாளை (செப். 28)  உடனடியாக கரூர் செல்ல இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மேலும், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த நிலையிலேயே 31 பேரின் உடல்கள் கொண்டு வரப்பட்டதாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், 58 மொத்தம் சிகிச்சையில் இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.  

மேலும், பிரதமர் மோடியும் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் மோடியின் X பக்கத்தில், "தமிழ்நாட்டின் கரூரில் நடந்த அரசியல் பேரணியின் போது நடந்த துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவம் மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பங்களுடன் எனது எண்ணங்கள் உள்ளன. இந்த கடினமான நேரத்தில் அவர்களுக்கு வலிமை கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன். காயமடைந்த அனைவரும் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
KarurKarur Stampedetvk vijayMK StalinTami News

Trending News