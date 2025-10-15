English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கரூர் விவகாரம்: விஜய் செய்யும் தப்பு இதுதான்..நெப்போலியன் அதிரடி!

கரூர் விவகாரம்: விஜய் செய்யும் தப்பு இதுதான்..நெப்போலியன் அதிரடி!

Karur Tragedy Napoleon Criticisms On Vijay : கரூர் விவகாரத்தில் விஜய் செய்யும் தவறு என்னென்ன என்று நடிகர் நெப்போலியன் கூறியிருக்கும் விஷயங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 15, 2025, 05:27 PM IST
  • விஜய்யை விமர்சித்த நெப்போலியன்!
  • அவர் செய்யும் தவறு இதுதான் என சுட்டிக்காட்டினார்..
  • முழு விவரம், இதோ!

கரூர் விவகாரம்: விஜய் செய்யும் தப்பு இதுதான்..நெப்போலியன் அதிரடி!

Karur Tragedy Napoleon Criticisms On Vijay : கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி, கரூரில் விஜய்யின் பரப்புரையின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், பெருந்துயரத்தை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து, நெப்போலியன் கூறியிருக்கும் கருத்து மக்கள் மத்தியில் பெரிதாக பேசப்படுவதாக இருக்கிறது.

நெப்போலியன்-விஜய் கருத்து வேறுபாடு:

நடிகர் நெப்போலியனும் விஜய்யும் போக்கிரி படத்தில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்திருந்தனர். ஆனால், இந்த படத்திற்கு பிறகு அவர்கள் பெரிதாக எந்த படத்திலும் பெரிதாக ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்கவில்லை. இவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுதான் அதற்கு காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த சமயத்தில்தான், விஜய்யும் அரசியலில் நுழைந்தார். தீவிர திமுக ஆதரவாளரான நெப்போலியன் அதன் பிறகு விஜய் குறித்து எங்கும் பேசுவதை கூட தவிர்த்து வந்தார். இந்த நிலையில், அவர் கரூர் விவகாரம் குறித்து பேசியிருப்பது, அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது.

நெப்போலியன் கருத்து: 

நடிகரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான நெப்போலியன் சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில்தான் விஜய்யின் நடத்தை பற்றியும் வருகை பற்றியும் கடுமையான கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளார். 

“ஒரு நடிகர் அரசியலுக்கு வரும் போது, அது ஒரு புதிய உலகம், சினிமாவில் பஞ்ச் டைலாக் பேசுவது போல அரசியலிலும் பேச முடியாது. அரசியலுக்கு ஒரு கொள்கை, ஒரு கோட்பாடு, லட்சியம் எல்லாமே இருக்க வேண்டும். ‘ஸ்டாலின் அங்கிள்-வாட் அங்கிள்’ என சொல்லி கிண்டல் செய்யக்கூடாது. 

41 பேர் உயிரிழந்த நிகழ்வுக்கு, விஜய் உடனே சென்று மக்களை பார்த்திருக்கலாம். மூன்று நாட்களுக்கு பின்பு அனுதாபம் தெரிவித்தது, மக்களுக்கு ஏமாற்றம். அவர் களத்தில் மக்களுடன் நின்றிருக்க வேண்டும்” என்று நெப்போலியன் கருத்தியல் ரீதியாக விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை விமர்சித்த நெப்போலியன், விஜய்யின் தந்தைதான் அவரை வளர்த்து விட்டதாகவும், அப்படி வளர்த்த தந்தையையே நீங்கள் வீட்டிற்குள் சேர்ப்பதில்லை என்றும் கூறினார். மேலூம், சொந்த குடும்பத்தையே மதிக்காதவர், எப்படி மக்களை நாளை கவனிப்பார் என்று கேட்டார். நடிகராக இருக்கும் போது மக்களிடமிருந்து தள்ளியிருக்கலாம்-அரசியல்வாதி என்றால் மக்களோடு கலந்து வாழ வேண்டும் என்றும் கூறினார். 

மேலும், விஜய் உண்மையிலேயே மக்களுக்கு சேவை செய்ய விரும்பினால், கட்சியை வலுப்படுத்தி, கொள்கையை விளக்கி, மக்களுடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

பாஜக வெளிநடப்பு...

தமிழ்நாடு சட்டசபை இன்று கூடியது. இதில், கரூர் சம்பவம் குறித்து பெருமளவில் விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “கரூர் சமூகத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்ததற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை பாஜக சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடந்த சம்பவம் முடிந்த பிறகு ஆதரவும் பாராட்டும் தெரிவிப்பது வேறு ஆனால் சம்பவம் எப்படி நடந்தது என்று தெரிவிப்பது வேறு.

சம்பவம் நடந்த வேலுச்சாமி புறத்தில் உள்ள ரவுண்டானாவில் அனுமதி வழங்கி இருந்தால் நெருக்கடி ஏற்ப்பட்டிற்க்காது. கூட்டம் துவங்கிய போது தவெக தலைவர் பத்து ரூபா பாட்டில் என்ற பாடலை பாடினார். பாடலை பாடிய போது மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. பின்னர் செருப்பு வீசப்படுகிறது. செருப்பு வீசியது யார்? 

எதிர்க்கட்சியினர் நடத்தக்கூடிய அரசியல் கூட்டங்களுக்கு அதிகப்படியான காவல்துறையினர் வருவது கிடையாது” என்று கூறினார். 

இதற்கு “கூட்ட நெரிசல் காரணமாக கவனத்தை திசைதிருப்பவே கூட்டத்தில் செருப்பு வீசப்பட்டது. தேவையில்லாத திசைதிருப்பும் செயலில் பாஜக உறுப்பினர் ஈடுபட வேண்டாம்” என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலளித்தார்.

“கரூர் கூட்ட நெரிசலில் கவன குறைவாக செயல்பட்ட காவல்துறையின் நடவடிக்கையை கண்டித்து பாஜக வெளிநடப்பு செய்கிறது” என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

tvk vijayNapoleonKarur StampedeKarur tragedyvijay

