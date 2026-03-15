கரூர் கல்லூரி பேருந்து - ரயில் மோதி விபத்து! செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவல்!

கரூரில் கல்லூரி பேருந்து மீது ரயில் மோதிய விபத்தில் 23 பேர் அரசு மருத்துவமனையிலும், 2 பேர் தனியார் மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அனைவருக்கும் உயர்தர சிகிச்சை வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி பேட்டி அளித்துள்ளார். கரூர் மாவட்டம், வெள்ளியணை அடுத்த ஜல்லிப்பட்டி அருகே தனியார் சிமெண்ட் ஆலைக்கு ஜல்லிக்கற்கள் ஏற்றிச் சென்ற ரயில் மீது கரூரை சேர்ந்த தனியார் கல்லூரி பேருந்து மோதிய விபத்தில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்து சிகிச்சைக்காக அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். படுகாயமடைந்து சிகிச்சையில் உள்ளவர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிக்குமார், கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் பாலாஜி, எம்.பி ஜோதிமணி, தவெக மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு நலம் விசாரித்தனர்.
காயமடைந்தவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை
காயமடைந்தவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுரை வழங்கி உள்ளது. கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள், திமுக, தவெக காங்கிரஸ், அதிமுக ஆகிய கட்சி நிர்வாகிகளும் வருகை தந்துள்ளனர். விபத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ள மாணவி யோகலட்சுமி கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்த விஜயராணி என்பவரது மகள் என்ற தகவல் வந்துள்ளது. இவர் பயோடெக் பாடப்பிரிவில் முதலாம் ஆண்டு பயின்று வருகிறார். கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து செந்தில்பாலாஜி, சிமெண்ட் ஆலைக்கு செல்லக்கூடிய ரயில் வருவது தெரியாமல் கல்லூரி பேருந்து ஓட்டுனர் பேருந்தை இயக்கி இருக்கிறார். மாணவர்கள் சத்தமிட்ட போது, ஓட்டுநர் பேருந்தை நிறுத்தி இருக்கிறார். அப்போது பேருந்தின் பின்பகுதியில் ரயில் மோதி பேருந்து விபத்தில் சிக்கியிருக்கிறது.
25 பேருக்கு காயம்
25 பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டு கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 23 பேருக்கும், தனியார் மருத்துவமனையில் இரண்டு பேருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 3 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளனர். ஒருவருக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு மாணவர் கோவை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார். காயமடைந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக ஆட்கள் நியமிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது, அனைவருக்கும் உயர்தர சிகிச்சை வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றார்.
தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம்
மற்றொரு நிகழ்வில், கரூரில் வரண்ட விளை நிலங்கள் சாகுபடிக்கு நுண் நீரேற்று பாசனத் திட்டம் மூலம் காவிரி நீர் கொண்டு வர அனுமதி வழங்கிய தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது. சுமார் 252 விவசாய பெருமக்கள் இதன் மூலம் நேரடியாகப் பயன் பெறுவார்கள். நேற்று தொடங்கப்பட்ட இந்தப் பணிகள் ஓராண்டு காலத்திற்குள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு விவசாயிகளின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என செந்தில் பாலாஜி கரூர் பேட்டி அளித்துள்ளார். அரசின் சார்பில் முன்னாள் அமைச்சரும், கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில்பாலாஜி கலந்து கொண்டார். கரூர் மாவட்டத்தில் வறண்ட புன்செய் நிலங்களை பசுமை நிலங்களாக மாற்றும் நோக்கில், காவிரி ஆற்றின் அருகிலிருந்து குழாய்கள் மூலம் நீர் எடுத்து வந்து நுண் நீரேற்று பாசனம் மற்றும் கால்நடைகளின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் தான்தோன்றிமலை நுண் நீரேற்று பாசன சங்க திட்டத்திற்குத் தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
தாந்தோணி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள சுமார் 700 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்களுக்குச் சொட்டு நீர் பாசன வசதி ஏற்படுத்தவும், அரசாணை வெளியிட்ட தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் திட்டம் கொண்டு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பாராட்டு விழா கரூரில் நடைபெற்றது. நுண் நீரேற்று பாசன சங்கத் தலைவர் சிவசாமி தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, பாசன விவசாயிகள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு அரசுக்குத் தங்களது நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, "கரூர் மாவட்டத்தில் வறண்டு கிடக்கின்ற நிலங்களை விளை நிலங்களாக மாற்றும் வகையில், முதற்கட்டமாக 3 சங்கங்களைச் சேர்ந்த 1649 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறும் வகையில் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சுமார் 252 விவசாய பெருமக்கள் இதன் மூலம் நேரடியாகப் பயன் பெறுவார்கள். நேற்று தொடங்கப்பட்ட இந்தப் பணிகள் ஓராண்டு காலத்திற்குள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு விவசாயிகளின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும். சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளிலும் விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து சங்கம் அமைத்துக் கோரிக்கை வைத்தால், அங்கும் இதுபோன்ற நீரேற்று பாசனத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்" என தெரிவித்தார்.
