Karur Stampede: கரூரில் தொடரும் மரணம்... பலி எண்ணிக்கை 40 ஆக உயர்வு

Karur Stampede Death Count: கரூரில் நேற்று நடைபெற்ற விஜய்யின் பிரச்சாரக் கூட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சிகிச்சை பெற்று வந்த கவின் (34) என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். இதனால் பலி எண்ணிக்கை 40 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

Sep 28, 2025, 01:36 PM IST

