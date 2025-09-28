English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூரில் 40 பேர் பலி! தமிழக அரசு, மத்திய அரசு, விஜய்-3 தரப்பிலும் நிவாரணங்கள் அறிவிப்பு

Karur Stampede Relief Fund : கரூரில் விஜய்யின் தவெக கட்சியின் பிரச்சார பரப்புரையின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, கிட்டத்தட்ட 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதையடுத்து, அவர்களுக்கு பிரதமர் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 28, 2025, 02:31 PM IST
  • கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் பலி!
  • மூன்று தரப்பில் இருந்து நிவாரணம் அறிவிப்பு!
  • யார், எவ்வளவு கொடுக்கின்றனர்?

Trending Photos

ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
camera icon7
Joy Crizildaa
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
camera icon9
Hit Movies
டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
camera icon5
Richest Actors
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
புரட்டாசி 11 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 11 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
கரூரில் 40 பேர் பலி! தமிழக அரசு, மத்திய அரசு, விஜய்-3 தரப்பிலும் நிவாரணங்கள் அறிவிப்பு

Karur Stampede Relief Fund : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சார பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதில், கரூர் மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கான பரப்புரை நேற்று நடந்தது. இதில், எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 40க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதையடுத்து, தமிழக அரசு உயரிழந்தவர்களுக்கும் படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கும் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது. அதே போல, மத்திய அரசும் இப்போது நிவாரணம் அறிவித்திருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பலியானவர்களுக்கு நிவாரணம்!

கரூரில் விஜய் பரப்புரையின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால், 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். நேற்று, சுமார் 2 மணி நேரத்தில் ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளு காரணமாக, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு பெரிய பிரளையமே நடந்து விட்டது. சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரங்களில் தமிழக அமைச்சர்கள் மா.சுப்பரமணியன், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் களத்திற்கு விரைந்தனர். இதையடுத்து, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதையடுத்து, முதல்வரும் நள்ளிரவில் கரூருக்கு விரைந்தார்.

கரூர் கூட்ட நெரிசலில் பலியானவர்களில் பெரும்பாலானோர் பெண்களாகவும் குழந்தைகளாகவும் இருந்தனர். விஜய்யை பார்க்க வேண்டும் என்று வந்தவர்கள், இப்படி உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் தமிழகத்தை தாண்டி இந்தியாவையே உலுக்கியிருக்கிறது. இதையடுத்து, பலியாணவர்களுக்கு மூன்று தரப்பில் இருந்தும் நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசு நிவாரணம்:

பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து, பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.10 லட்சமும், தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சமும் வழங்கிட உத்தரவிட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

விஜய் நிவாரணம்:

விஜய், நிவாரண உதவி வழங்குவதாக பதிவை வெளியிட்டார். அதில், “நமக்கு ஈடு செய்யவே இயலாத இழப்புதான். யார் ஆறுதல் சொன்னாலும் நம் உறவுகளின் இழப்பைத் தாங்கவே இயலாதுதான். இருந்தும், உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக, உறவினை இழந்து தவிக்கும் நம் சொந்தங்களின் குடும்பம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தலா 20 லட்ச ரூபாயும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருவோருக்குத் தலா 2 லட்ச ரூபாயும் அளிக்க எண்ணுகிறேன். இழப்பிற்கு முன்னால் இது ஒரு பெரும் தொகையன்றுதான். இருந்தும், இந்த நேரத்தில், என்னுடைய உறவுகளான உங்களுடன் மனம்பற்றி நிற்க வேண்டியது உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவனாக என் கடமை” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். 

மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரமும் நிவாரண நிதியாக வழங்கப்படும் என்று, நாட்டின் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார். இப்படியாக, கரூரில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மூன்று தரப்பில் இருந்தும் நிவாரண உதவித்தொகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | கரூர் துயர சம்பவம்: உயிரிழந்தவர்களுக்கு ரூ. 20 லட்சம்.. விஜய் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | கரூரில் கோர விபத்து!! தவெக தலைவர் விஜய் எடுத்த முக்கிய முடிவு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Karur StampedeTVK RallyRelief FundStatevijay

Trending News