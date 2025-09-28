கரூரில் 39 பேர் பலி..தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்! விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?

Karur TVK Rally Stampede : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவரும் நடிகருமான விஜய், கரூர் மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அப்போது கடும் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பெண்கள் குழந்தைகள் உள்பட, 39 பேர் பலியாகியிருக்கும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கரூரில் 39 பேர் பலி!
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கரூர் மாவட்ட பிரச்சாரத்தின் போது விஜய்யை பார்ப்பதற்கு ஏராளமான தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் கூடியதால் அங்கு கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. பிரச்சாரம் முடிந்து விஜய் புறப்பட்ட நிலையில் கூட்டநெறிசலில் சிக்கி 39க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். பலரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
39 பேர் பலியானதை தொடர்ந்து, நேற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி, அமைச்சர்கள் மா.சுப்பரமணியன், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். முதல்வர் ஸ்டாலினும் நேற்றிரவே கரூர் விரைந்தார்.
பதிலளிக்காமல் சென்ற விஜய்!
கரூரில் பல பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்து, விஜய் சென்னைக்கு திரும்புவதற்காக கரூர் விமான நிலையத்திற்கு வந்த போது, கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அவர் பதிலளிக்காமல் சென்றது மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், இந்த சம்பவம் தனக்கு மிகுந்த வேதனை அளிப்பதாக பதிவிட்டார்.
விஜய் வீட்டிற்கு பாதுகாப்பு:
கரூர் மாவட்டத்தில் தனது பரப்புரையை முடித்துக் கொண்டு சென்னை ஈசிஆர் நீலாங்கரை வீட்டிற்கு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் வந்தடைந்த நிலையில் அவரது வீட்டிற்கு தவெக தொண்டர்கள் விஜய் வீட்டிற்கு வருகை தந்த நிலையில் விஜய் வீட்டின் முன்பு கூட்டம் கூடாமல் இருக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
நள்ளிரவு முதல் தற்பொழுது வரை ஒரு ஆய்வாளர் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள் என சுமார் 20 க்கும் மேற்பட்டோர் விஜய் வீடு, விஜய் வீட்டிற்கு செல்லும் சாலையின் இருபுறமும் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்!
தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சிக்கு, மக்கள் பணி பெரிதாக இருந்ததற்கு காரணம் விஜய்தான். இவர், கரூர் மக்களின் உயிரிழப்பு குறித்து பேசாமல் போனது, அதிர்ச்சியையும் அதிருப்தியையும் உண்டாக்கி உள்ளது. இதையடுத்து, பலர் விஜய்க்கு எதிராக பேசி வருகின்றனர்.
அடுத்த மூவ் என்ன?
விஜய், அடுத்ததாக என்ன செய்யப்போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் அனைவர் மத்தியிலும் இருக்கிறது. இதிலிருந்து மீண்டு வந்து அவர் அடுத்த வாரம் பிரச்சாரம் செய்வாரா, அல்லது அப்படியே முடங்கி விடுவாரா, அல்லது இது குறித்து சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பாரா என்பதை இனிதான் பொருத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்.
