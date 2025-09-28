English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூரில் 39 பேர் பலி..தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்! விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?

Karur TVK Rally Stampede : கரூரில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் பிரச்சார கூட்டத்தின் போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 28, 2025, 09:28 AM IST
  • கரூரில் 39 பேர் பலி
  • விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?
  • இதோ முழு விவரம்!

Trending Photos

ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
camera icon7
Geraftaar
ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
இன்றைய ராசிபலன்: புரட்டாசி 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை.. இவர்களுக்கு பணமழை கொட்டப்போகுது!
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன்: புரட்டாசி 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை.. இவர்களுக்கு பணமழை கொட்டப்போகுது!
ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக இரவு பகலாக அழுத நடிகர்! இப்போ வரைக்கும் சிங்கிளா இருக்காரு-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்காக இரவு பகலாக அழுத நடிகர்! இப்போ வரைக்கும் சிங்கிளா இருக்காரு-யார் தெரியுமா?
கரூரில் 39 பேர் பலி..தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்! விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?

Karur TVK Rally Stampede : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவரும் நடிகருமான விஜய், கரூர் மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அப்போது கடும் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, பெண்கள் குழந்தைகள் உள்பட, 39 பேர் பலியாகியிருக்கும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கரூரில் 39 பேர் பலி!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கரூர் மாவட்ட பிரச்சாரத்தின் போது   விஜய்யை பார்ப்பதற்கு ஏராளமான தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் கூடியதால் அங்கு கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. பிரச்சாரம் முடிந்து விஜய் புறப்பட்ட நிலையில் கூட்டநெறிசலில் சிக்கி 39க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். பலரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

39 பேர் பலியானதை தொடர்ந்து, நேற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி, அமைச்சர்கள் மா.சுப்பரமணியன், அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். முதல்வர் ஸ்டாலினும் நேற்றிரவே கரூர் விரைந்தார்.

பதிலளிக்காமல் சென்ற விஜய்!

கரூரில் பல பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்து, விஜய் சென்னைக்கு திரும்புவதற்காக கரூர் விமான நிலையத்திற்கு வந்த போது, கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அவர் பதிலளிக்காமல் சென்றது மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், இந்த சம்பவம் தனக்கு மிகுந்த வேதனை அளிப்பதாக பதிவிட்டார். 

விஜய் வீட்டிற்கு பாதுகாப்பு:

கரூர் மாவட்டத்தில் தனது பரப்புரையை முடித்துக் கொண்டு சென்னை ஈசிஆர் நீலாங்கரை வீட்டிற்கு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் வந்தடைந்த நிலையில் அவரது வீட்டிற்கு தவெக தொண்டர்கள் விஜய்  வீட்டிற்கு வருகை தந்த நிலையில் விஜய் வீட்டின் முன்பு கூட்டம் கூடாமல் இருக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். 

நள்ளிரவு முதல் தற்பொழுது வரை ஒரு ஆய்வாளர் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள் என சுமார் 20 க்கும் மேற்பட்டோர் விஜய் வீடு, விஜய் வீட்டிற்கு செல்லும் சாலையின் இருபுறமும் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்!

தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சிக்கு, மக்கள் பணி பெரிதாக இருந்ததற்கு காரணம் விஜய்தான். இவர், கரூர் மக்களின் உயிரிழப்பு குறித்து பேசாமல் போனது, அதிர்ச்சியையும் அதிருப்தியையும் உண்டாக்கி உள்ளது. இதையடுத்து, பலர் விஜய்க்கு எதிராக பேசி வருகின்றனர்.

அடுத்த மூவ் என்ன?

விஜய், அடுத்ததாக என்ன செய்யப்போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் அனைவர் மத்தியிலும் இருக்கிறது. இதிலிருந்து மீண்டு வந்து அவர் அடுத்த வாரம் பிரச்சாரம் செய்வாரா, அல்லது அப்படியே முடங்கி விடுவாரா, அல்லது இது குறித்து சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பாரா என்பதை இனிதான் பொருத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | 38 பேர் பலி.. கரூர் வருவாரா தவெக விஜய்.. வெளியான தகவல்!

மேலும் படிக்க | கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல்: 39 பேர் பலி.. பிரபலங்கள் இரங்கல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Karurtvk vijayKarur StampedevijayPolitical Rally

Trending News