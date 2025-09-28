English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூரில் பலியான 39 உயிர்கள்! ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்கு பின்னும் ஓராயிரம் கதை

Karur Stampede Victims List : கரூரில் பறிபோன 39 உயிர்கள்! மனதை பதற வைக்கும் கதைகள்..அத்தனையும் போச்சு..இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 28, 2025, 11:50 AM IST
  • கரூர் துயரம்: பலியான 39 உயிர்கள்!
  • ஒவ்வொருவர் பின்னால் ஒவ்வொரு கதை!
  • மனதை பதற வைக்கும் தகவல்கள்..

கரூரில் பலியான 39 உயிர்கள்! ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்கு பின்னும் ஓராயிரம் கதை

Karur Stampede Victims List : கரூரில் 39 பேர் பலியான சம்பவம், பெரும் தயரத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதையடுத்து, உயிரிழந்தவர்கள் குறித்து வெளிவரும் செய்திகளும் பலரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

கரூரில் 39 பேர் பலி!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கரூர் மாவட்ட பிரச்சாரத்தின் போது   விஜய்யை பார்ப்பதற்கு ஏராளமான தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் கூடியதால் அங்கு கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. பிரச்சாரம் முடிந்து விஜய் புறப்பட்ட நிலையில் கூட்டநெறிசலில் சிக்கி 39க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். பலரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த கூட்ட நெரிசலுக்கான காரணம் குறித்தும், உயிரிழப்புகளுக்கான காரணம் குறித்தும் தீவிர விசாரணைகள் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, அங்கு உயிரிழந்தவர்கள் குறித்து வெளிவரும் தகவல்களும் மனதை நொறுக்கும் வகையில் உள்ளது.

உயிரிழந்தவர்கள்..!

கோகுல பிரியா என்கிற 29 வயது பெண்ணிற்கு திருமணமாகி குழந்தை உள்ளது. நேற்று விஜய் பார்ப்பதற்காக குடும்பத்தினருடன் கரூர் சென்றுள்ளனர். கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் ஜெயபிரகாஷ் குழந்தையை அழைத்துக் கொண்டு கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறி விட்டார்.  ஆனால் கோகுல பிரியா விஜய் பார்த்துவிட்டு வருவதாக உடன் சென்றவர்களுடன் அங்கே நின்று உள்ளார் அப்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி அவர் பலியாகி உள்ளார்

மணிகண்டன் என்கிற 33 வயது நபர், வெள்ள கோவில் பகுதியை சேர்ந்தவர். இவரும், கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களுள் ஒருவர்.

வேடசந்தூர், ஒத்தப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் தாமரைகண்ணன். இவரும் உயிரிழந்துள்ளார். திருமணமாகி ஒரு வருடம் மட்டுமே ஆன நிலையில்  இந்த சம்பவத்தில் உயிர் இழந்தார்.

மனைவி நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும் சமயத்தில், ரமேஷ் என்பவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். 
அக்கா, தங்கை. அம்மா ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழப்பு. இவர்களின் பெயர்கள் ஹேமலதா, சாய் லக்ஷனா மற்றும் சாய் ஜீவா ஆகும். ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரும் இந்த சம்பவத்தில் உயிர் இழந்தனர்

வாய்விட்டு சொல்லி அழ முடியாத தாய்!

விஜய்யின் தவெக பிரச்சார உரையின் போது, கரூரில் ஒன்றரை வயது குழந்தை ஒன்றும் பலியானது. இந்த குழந்தையின் தாய், வாய் பேச முடியாத, காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளி. குழந்தை இறந்த துயரை கூட வெளியில் சொல்ல முடியாத துயரில் அந்த தாய் இருக்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

தாய்-மகள் பலி!

''விஜயை பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என என் மனைவியும் மகளும் சொல்லி சென்றனர்; ஆனால் விஜய் வந்து வெகுநேரமாகியும் என் ஃபோன்காலை எடுக்கவில்லை. மருத்துவமனையில் என் குழந்தை இறந்து கிடந்தாள்... மனைவியாவது இருப்பாரென நினைத்தேன்..." - மனைவியையும் மகளையும் கரூர் கூட்ட நெரிசலில் இழந்த நபர் கண்ணீருடன் ஊடகத்தினரிடம் கூறியது, பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | கரூரில் 39 பேர் பலி..தவெக-விற்கு எதிராக திரும்பிய மக்கள்! விஜய்யின் அடுத்த மூவ் என்ன?

மேலும் படிக்க | கொடி கட்டிய ஆம்புலன்ஸ், மின்தடை.. பல சந்தேகங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி!

