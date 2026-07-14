Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /கரூரில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை.. தவெக நிர்வாகியின் கொடூர செயல்.. வலுக்கும் கண்டனம்

கரூரில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை.. தவெக நிர்வாகியின் கொடூர செயல்.. வலுக்கும் கண்டனம்

Karur District News: கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். தவெக நிர்வாகி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறி வருகின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:31 PM IST
கரூரில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை.. தவெக நிர்வாகியின் கொடூர செயல்.. வலுக்கும் கண்டனம்
Image Credit: Karur District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max: அறிமுகம், விலை, பேட்டரி, கேமரா, லீக் ஆன விவரங்கள்
iPhone 18 Pro1 hr ago
2
Palani1 hr ago
3
Dharman1 hr ago
4
Tamil Nadu news live1 hr ago
5
8th Pay Commission2 hrs ago