/கரூரில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை.. தவெக நிர்வாகியின் கொடூர செயல்.. வலுக்கும் கண்டனம்

Karur District News: கரூர் மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியின் தவெக ஒன்றிய செயலளராக இருப்பவர் ரமேஷ். இவர் கடந்த மூன்று மாதங்களாக பெண் ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குளித்தலை அருகே வசித்து வரும் அந்த பெண், மருந்து கடையில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் நேற்று இரவு 7 மணிக்கு பணி முடித்து, தன் தோழியுடன் வீட்டிற்கு சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, ரமேஷ் பின்தொடர்ந்து அந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பைக்கில் சென்றுக் கொண்டிருந்த அந்த நிலைதடுமாறி விழுந்த நிலையில், அங்கிருந்த பொதுமக்கள் ரமேஷூக்கு தர்ம அடி கொடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. பாதிக்கப்பட்ட பெண் குளித்தலை காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
மேலும், தவெக நிர்வாகி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த தவெக நிர்வாகி மீது சட்டப்படி நடவடிகக்கை எடுக்க வேண்டும் பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்த திமுக எம்பி கனிமொழி, ”குளித்தலை அருகே இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததோடு, அப்பெண்ணை கடத்த முயன்ற கிருஷ்ணராயபுரம் தவெக ஒன்றிய செயலாளர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் தன் கட்சிக்காரர் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, முதலில் தன் கட்சியினருக்கு சுயஒழுக்கம் குறித்து பாடம் எடுக்கட்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், "பெண்களை துரத்தும் தவெக நிர்வாகிகள், தூங்குகிறதா சிங்கப்பெண் பாதுகாப்பு படை? கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே, வேலைக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பிய திருமணமான பெண்ணை பின் தொடர்ந்தும், பாலியல் ரீதியாக சைகைகள் காட்டியும் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட தவெகவின் ஒன்றிய செயலாளர் ரமேஷ் என்பவரை, பொதுமக்களே தர்ம அடி கொடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்ததாக வெளியாகியுள்ள செய்திகள் கடும் அதிர்ச்சியளிப்பது மட்டுமன்றி வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.
அதிலும் குறிப்பாக, இந்த தொடர் பாலியல் தொல்லை குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தும் கூட, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டுவது, காவல்துறையை நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இயக்கம் முதல்வர் விஜய் அவர்களின் நிர்வாகத் திறனையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது.
“தவெகக்காரன்” என்ற அடைமொழி குற்றங்கள் செய்வதற்கான அடையாள அட்டையாக மாறி வருகிறதா? உள்ளூர் தவெக நிர்வாகிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறை அஞ்சுகிறதா? பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் பாதுகாப்பு படை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? உள்ளிட்ட மக்களின் கேள்விகளுக்கான பதிலை முதல்வர் தேடினாலே, அவரின் ஆட்சியின் லட்சணம் தெரிந்து விடும். எனவே, இனியாவது திரு. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தனது கட்சி நிர்வாகிகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும்! பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்று கூறினார்.