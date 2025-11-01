போக்குவரத்து நெரிசல் தீரும்: காட்பாடிக்கு விடிவு! - எம்.பி கதிர் ஆனந்த் பேட்டி

வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து குடியாத்தம் பொன்னை, பாகாயம் ஆகிய 3 பகுதிகளுக்கு சாய்தள சொகுசு பேருந்துகளை வேலூர் எம்.பி கதிர் ஆனந்த் இன்று துவக்கி வைத்தார். பின்னர் சிறிது தூரம் பேருந்தில் பயணம் செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கதிர் ஆனந்த்,
சேர்காடு பகுதியில் சித்தூர் முதல் ராணிப்பேட்டை வரையிலான சாலை முழுவதுமாக அடைக்கப்பட்ட அந்தப் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையில் சார்பில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதன் காரணமாக சித்தூரில் இருந்து வரும் கனரக வாகனங்கள் காட்பாடி ரயில்வே மேம்பாலத்தின் வழியாக வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும் உள்ளூர் வாகனங்களும் இதே வழியை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது இதன் காரணமாக காட்பாடி பகுதியில் அதிக அளவு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
மேலும் காட்பாடி ரயில்வே மேம்பாலத்திற்கு மேலும் கூடுதலான ஒரு மேம்பாலம் அமைப்பதற்கு பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒப்பந்த புள்ளியும் கோரப்பட்டுள்ளது.
வேலைக்கான பணியை மத்திய அரசு தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பணிகள் தொடங்காததை குறித்து கேட்டபோது சில தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகள் இருப்பதால், காலதாமதம் ஆனது தற்போது ஒப்பந்ததாரர்களிடம் பேசி உடனடியாக பணியினை துவக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
மேலும் காட்பாடி ரயில்வே மேம்பாலம் பகுதியில் மற்றொரு பாலம் கட்டப்படும் பொழுது நெடுஞ்சாலை துறை காவல் துறை ரயில்வே துறை ஆகிய மூன்று துறைகளும் இணைந்து தான் இந்த பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
மேலும் பூட்டுத்தாக்கு என்ற பகுதியில் இருந்து காரணாம்பட்டு பகுதி வரை ரூபாய் 700 கோடி மதிப்பீட்டில் புரவழிச் சாலைபணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் வேலூர் புறவழிச் சாலை பணிக்காக ரூபாய் 100 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இது போன்ற பணிகள் நிறைவடைந்த உடன் காட்பாடி மேம்பாலத்தில் போக்குவரத்து எரிச்சல் ஏற்படாது மேலும் வள்ளிமலை கூட்ரோடு பகுதியில் இருந்து வேலூர் பாலாறு வரை உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க மத்திய அரசிடம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கான நல்ல பதில் வரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் தெரிவிக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. வேலூரில் போக்குவரத்து நெரிசலை கிடைக்க காவல்துறையிடம் பேசி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
மேலும் படிக்க | நவம்பரில் வெளுக்குமா கனமழை.. சென்னையில் எப்படி? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!
மேலும் படிக்க | மீண்டும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ