தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kattumannarkoil Election Result 2026: கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்டுமன்னார்கோயில் (Kattumannarkoil) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 08:06 AM IST
  • காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • காட்டுமன்னார்கோயில் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள காட்டுமன்னார்கோயில், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து ஒன்பதாவது (159) தொகுதியாகும். இது சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. இது பெரும்பாலும் விவசாயத்தை நம்பியுள்ள காவிரி டெல்டா பிராந்தியத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது.

காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

காட்டுமன்னார்கோயில்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

விசிக (VCK): ஜோதிமணி

பாமக (PMK): அன்பு.சோழன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சிவஜோதி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.சீனிவாசன்

காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,26,333
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,12,479
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,13,844
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 10

காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.11% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: சிந்தனைச்செல்வன் (விசிக) - 86,056 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: முருகுமாறன் (அஇஅதிமுக) - 75,491 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ப. நிவேதா (நாம் தமிழர் கட்சி) - 6,806
நான்காம் இடம்: எஸ். நாராயணமூர்த்தி (அமமுக) - 1,904 வாக்குகள்

காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் 76.65% வாக்குகள் பதிவாகின.

காட்டுமன்னார்கோயில் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

