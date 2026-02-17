திமுகவுக்கு எதிராக பேசினால்... காங்கிரஸ் மேலிடம் வைத்த செக் - அதிரடி அறிவிப்பு

KC Venugopal Latest News Updates: சென்னை முகப்பேரில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டம் இன்று (பிப். 17) நடைபெற்றது. இதில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுசெயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் பங்கேற்றார். திமுக - காங்கிரஸ் இடையேயான கூட்டணி குறித்து பொதுவெளியில் பேசினால் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஒன்றாக இருக்கிறோம்
தொடர்ந்து, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையுடன் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே.சி. வேணுகோபால், "காங்கிரஸ் - திமுக நீண்ட நாள் கூட்டாளிகள் என்பதை என்னால் திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியும். பாசிச சக்திகளுக்கு எதிராக சண்டையிட; வகுப்புவாத சக்திகளுக்கு எதிராக சண்டையிட என பொது பிரச்னைகளில் கூட்டாக நிற்கும் பழக்கம் எங்களிடையே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒன்றாக இருந்தோம், ஒன்றாகதான் இருக்கிறோம்.
தீர்க்கமான பேச்சுவார்த்தை தேவை
ஆமாம், சட்டப்பேரவை தேர்தல் வருகிறதுதான், அதற்கான வேலையைதான் செய்து வருகிறோம், எங்கள் கட்சியினருக்கும் அரசியல் லட்சியங்கள் உள்ளன. கூட்டணி குறித்து தெளிவான, தீர்க்கமான பேச்சுவார்த்தை தேவை. பேச்சுவார்த்தைக்கு திமுக அழைக்கும் என காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். எப்போது பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும் என்பதை திமுக எங்களுக்கு தெரிவிக்கும் என நினைக்கிறேன்" என்றார்.
கட்சியின் கருத்து அல்ல
தொடர்ந்து, "காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் இருந்தே பல்வேறு குரல்கள் எழுகின்றன, அவை கட்சியின் நிலைப்பாடு இல்லை என்பதை தீர்க்கமாக கூற விரும்புகிறேன். அது அவர்களின் தனிப்பட்ட கருத்து, கட்சியின் பார்வை அல்ல. தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி விவகாரம் குறித்த இறுதி முடிவை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடமே எடுக்கும்" என உறுதிப்பட தெரிவித்தார்.
ஆதரவாகவோ, எதிராகவோ...
காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கை குறித்தும், அதை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நிராகரித்தது குறித்தும் செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "காங்கிரஸ் மேலிடம் விரைவில் அதுகுறித்து உங்களிடம் தெரிவிக்கும்" என்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு எதிராகவோ அல்லது ஆதரவாகவோ பேச இப்போது யாருக்கும் உரிமை இல்லை. காங்கிரஸ் மேலிடமே இறுதி முடிவை எடுக்கும்" என்றார்.
காங்கிரஸின் கலகக் குரல்!
திமுக கூட்டணியில் தங்களுக்கு ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த விருதுநகர் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் அகில இந்திய தரவுப் பிரிவு மற்றும் புரொபஷனல்ஸ் காங்கிரஸ் தலைவருமான பிரவீன் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் தொடர்ந்து கலகக் குரல் எழுப்பி வருகின்றனர். ஆட்சி, அதிகாரத்தில் தங்களுக்கு பங்கு வேண்டும் என உரிமைக் குரல் எழுப்புவதை தாண்டி, திமுகவின் பாவங்களை தாங்களும் தொடர்ந்து சுமப்பதாகவும்; திமுக திரைமறைவில் பாஜகவுடன் உறவு கொண்டாடுவதாகவும் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றச்சாட்டுகளை அள்ளிவீசியிருந்தார்.
திமுகவின் கையில் முடிவு...?
இதனால் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே கசப்பு அதிகமானது. இன்று கூட மதுரையில் பேசிய மாணிக்கம் தாகூர், தனது கோரிக்கை காங்கிரஸின் டெல்லி தலைமையிடம் தெரியும் என்றார். இதனால், காங்கிரஸ் - திமுகவின் கூட்டணி உடையும் என்றும், நடிகர் விஜய்யின் புதிய கட்சியான தவெகவுக்கு ராகுல் காந்தி கிரீன் சிக்னல் கொடுப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. தற்போதும் கூட திமுகவுடனான கூட்டணி குறித்து தீர்க்கமாக பேசுவோம் என்றுதான் கே.சி. வேணுகோபால் பேசியிருக்கிறார். வரும் பிப். 22ஆம் தேதி முதல் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை திமுக தொடங்கும் என நிலையில், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை திமுக மீண்டும் நிராகரித்தால் காங்கிரஸ் தலைமை வேறு முடிவுகளை நோக்கிச் செல்லலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
