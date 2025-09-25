English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜிஎஸ்டி குறைப்பு: தமிழ்நாடு, கேரளாவுக்கு பேரிழப்பு... பினராயி விஜயன் சொல்வது என்ன?

Pinarayi Vijayan: ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பால் தமிழ்நாடு, கேரளா மாநிலம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பேசி உள்ளார். அவர் குழித்துறையில் பேசியதை முழுமையாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 25, 2025, 02:51 PM IST
  • அமெரிக்க வரி விதிப்பால் நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது
  • ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பால் பொதுமக்களுக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது.
  • ரூ.8 ஆயிரம் கோடி முதல் ரூ.10 ஆயிரம் கோடி வரை கேரளாவுக்கு இழப்பு

ஜிஎஸ்டி குறைப்பு: தமிழ்நாடு, கேரளாவுக்கு பேரிழப்பு... பினராயி விஜயன் சொல்வது என்ன?

Pinarayi Vijayan: கன்னியாகுமரி குழித்துறை அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் 17வது மாநில மாநாடு நேற்று (செப். 45) தொடங்கியது. முதல் நாளான நேற்று மாலை படந்தாலுமூட்டில் இருந்து பெண்கள் பேரணி தொடங்கியது. அகில இந்திய துணைத் தலைவர் சுதா சுந்தரராமன் கொடி அசைத்து துவக்கிவைத்தார். ஏராளமான பெண்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர்.

பேரணி திருத்துவபுரம், குழித்துறை ஜங்ஷன் வழியாக குழித்துறை பொருட்காட்சி மைதானம் வந்தடைந்தது. பின் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. மாநிலத் துணைச் செயலாளர் உஷா பாசி தலைமை வகித்தார். முன்னாள் எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் வரவேற்றார். மேரி ஸ்டெல்லாபாய் முன்னிலை வகித்தார்.

Pinarayi Vijayan: திருக்குறள் சொன்ன பினராயி விஜயன்

இதனையடுத்து கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பேசினார், "பெண்களுக்கு எதிராக மத்திய அரசு செயல்படுகிறது. திருவள்ளுவர், மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி, நாராயண குரு, ராமலிங்க அடிகளார், பெரியார் போன்றவர்களை தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஞாபகம் வருகிறது. அவர்களுடைய முயற்சி மறக்க முடியாதது பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு அரும்பாடுபட்டவர்கள்

'தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாறும் ஆறாது நாவினால் சுட்ட வடு' என்ற திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் இன்று ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. தெற்கு ஆசியாவின் சாக்ரடீஸ் என பெரியாரை கூறலாம். அவர் செய்த நல்ல பல பணிகள் இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது. பழைய காலங்களில் அவர்கள் செய்த சரித்திர சாதனைகள் இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது. இவர்கள் போராட்டங்களில் தமிழ்நாடு - கேரளாவின் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும்.

Pinarayi Vijayan: பெண்கள் உரிமை

பெண்களுக்கு கோயில் பக்கம் நடக்க முடியாது; கோயிலுக்குள் வணங்க முடியாது என்றிருந்த நிலைமை மாறி அதற்கான முழு அனுமதியை பெற்று தந்தவர்கள் அன்றைய தலைவர்கள். தமிழகத்தில் தோள் சீலை போராட்டம் மிக முக்கியமானதாகும். நீண்ட பல சரித்திர போராட்டங்கள் தமிழகத்திலும் கேரளாவிலும் நடைபெற்று உள்ளது. அதன்பிறகு இந்த போராட்டங்களை  இடதுசாரி கட்சிகள் முன் நின்று நடத்தி வருகிறது.

பெண்கள் குழந்தைகள் நரபலிக்கு எதிராக ஜனநாயக மாதர் சங்கம் போராடி வெற்றி பெற்றுள்ளது. மத்தியில் இப்போது பெண்களுக்கு எதிராக உள்ளவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள். நாடு இக்கட்டான சூழ்நிலையை கடந்து கொண்டிருக்கிறது. 2014ஆம் ஆண்டு பாஜக அரசு அதிகாரத்தில் வரும்போது பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள்.

Pinarayi Vijayan: எந்த சட்டமும் கொண்டு வரவில்லை

ஆனால் எதுவுமே செய்யவில்லை. பெண்களுக்கு எதிராக செய்தவர்களுக்கு எந்த தண்டனையும் வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் குற்றம் செய்தவர்களை மாலை போட்டு வரவேற்றார்கள். உத்திர பிரதேசம் மாநிலத்தில்தான் பெண்களுக்கு எதிரான சம்பவங்கள் அதிகரித்து உள்ளது. கற்பழிக்கப்பட்ட தலித் குழந்தையை போலீசார் பெட்ரோல் ஊற்றி கொலை செய்தார்கள். மத்திய அரசும் சங்பரிவாரும் இதை பார்த்துக்கொண்டு எந்த நடவடிக்கையும் முயற்சி செய்யவில்லை.

பெண்கள் பாதுகாப்பிற்கு மத்திய அரசு எந்த சட்டமும் கொண்டு வரவில்லை. வர்மா கமிஷன் குறித்து எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கு எந்த நிதியும் ஒதுக்கவில்லை. மத்திய பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்குமாக இரண்டு சதவீதத்திற்கும் குறைவாக தான் நிதி ஒதுக்கி உள்ளார்கள்.

ஆனால் கேரளாவில் இடதுசாரி அரசு குழந்தைகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளனர். அதிக நிதி ஒதுக்கி உள்ளனர். மணிப்பூர் மாநிலத்தின் பெண்களுக்கு எதிராக பகிரங்கமாக பல்வேறு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளது. பெண்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டுள்ளர். ஆனால் பாஜக அரசு கண்டு கொள்ளவில்லை.

Pinarayi Vijayan: இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன போர்

கேரளாவில் பெண்களுக்காக குடும்ப ஸ்ரீ திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளோம். அதிகமான பெண்களுக்காக வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளோம். பெண்களுக்காக தொழில் பயிற்சி சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தி வருகிறோம். நமது நாட்டில்தான் இந்த நிலைமை என்றால் உலக அளவில் பார்த்தால் பாலஸ்தீனத்தை இஸ்ரேல் தாக்கி வருகிறது. இரண்டு வருடமாக இந்த போர் நடக்கிறது. இதில் 65 ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அதில் 35 ஆயிரம் பேர் பெண்களும் குழந்தைகளும் ஆகும்.

Pinarayi Vijayan: அமெரிக்க வரி விதிப்பு

அமெரிக்காவில் ட்ரம்ப் பொறுப்பேற்ற பிறகு விசாவிற்கு ரூபாய் 4 லட்சமாக இருந்த கட்டணம் 22 மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இதில் இந்தியர்கள்தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்திய பொருள்களுக்கு 50% வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதில் நமது நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. ஆனால் இதற்கு எதிராக மத்திய அரசு எதுவும் பேசவில்லை.

நமது நாட்டிற்கு மகத்துவமும் பாரம்பரியம் உண்டு. போராட்டங்கள் மூலம் தான் வெற்றி பெற்றுள்ளோம், எனவே போராடுவதற்கு தயாராக வேண்டும். சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இரண்டு கன்னியாஸ்திரிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். ஆனால் மத்திய அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. சுதந்திரப் போராட்ட தலைவர் காந்திஜியை மாற்றிவிட்டு கோட்சேவை சவார்க்கரை கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டம் போட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு - கேரளா உட்பட எதிர்க்கட்சிகள் ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களில் கவர்னர் மூலம் நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர். அகில இந்திய அளவில் ஜனநாயகம் படுகொலை செய்யப்படுகிறது.

ஜிஎஸ்டியை குறைவு செய்வதற்கு அல்லது கூட்டுவதற்கு கவுன்சில் உள்ளது. ஆனால் கவுன்சில் கூட்டாமலே பிரதமர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். தற்போதைய வரி குறைவால் பொதுமக்களுக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது. இந்த குறைப்பால் ஒரு மூட்டை சிமெண்ட் ரூபாய் 30 குறைய வேண்டும். ஆனால் சிமெண்ட் கம்பெனிகள் ரூபாய் 35 விலை ஏற்றி உள்ளனர்.

Pinarayi Vijayan: தமிழ்நாடு, கேரளாவுக்கு நஷ்டம்

ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பால் கேரள மாநிலத்திற்கு ரூபாய் 8000 கோடி முதல் ரூபாய் 10 ஆயிரம் கோடி வருவாய் குறைந்துள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு - கேரளா மாநிலம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் கமிஷன் வாக்காளர் பட்டியலை மறு சீரமைப்பு செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர். தேர்தல் கமிஷன் 2003ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பிறந்தவர்கள் பெற்றோரின் குடியுரிமையை சோதனை செய்ய உள்ளனர். இதன் மூலம் பீகார் மாநிலத்தில் 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதில் அதிகமானோர் பெண்கள் ஆகும். முதலில் ஆதார் கார்டு ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அதன் பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு இடப்பட்ட பிறகு தற்பொழுது இதற்காக ஆதார் கார்டை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு - கேரளா -  மேற்கு வங்காளத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கிறது. ஜனநாயக முறையில் நேர்மையான முறையில் தேர்தல் கமிஷன் தேர்தலை நடத்த வேண்டும்" என்றார்.

Pinarayi VijayanGSTGST ReformsKeralaTN Government

