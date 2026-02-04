English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அதிமுக 2ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியின் முக்கிய அம்சங்கள்! எடப்பாடி பழனிசாமி தந்த மெகா ஆஃபர்

அதிமுக 2ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியின் முக்கிய அம்சங்கள்! எடப்பாடி பழனிசாமி தந்த மெகா ஆஃபர்

Edappadi Palaniswami News: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டு கட்டங்களாகத் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டுள்ளார். பெண்களுக்கான ₹2000 உதவித்தொகை, கல்விக்கடன் தள்ளுபடி, மற்றும் ஆண்களுக்கும் இலவசப் பேருந்து பயணம் போன்ற முக்கியத் திட்டங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 4, 2026, 01:38 PM IST

அதிமுக 2ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியின் முக்கிய அம்சங்கள்! எடப்பாடி பழனிசாமி தந்த மெகா ஆஃபர்

AIADMK Second Phase Election Promises: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஜனவரி 17, 2026 அன்று முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த நிலையில், சென்னையில் இன்று (பிப்ரவரி 4) அதிமுகவின் 2-ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார். இதில் முதியோர் ஓய்வூதியம், மாணவர்களின் கல்விக் கடன்கள், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள், ஜல்லிக்கட்டு உயிரிழப்பு,  மாற்றுத் திறனாளிகள் கடன்கள், மகளிர் சுய உதவிக் குழு கடன்கள் போன்றவற்றை மையமாக வைத்து இந்த அதிமுகவின் 2-ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. 

எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக முழுமையான தேர்தல் அறிக்கை (Manifesto) அடசியல் கட்சிகள் வெளியிடுவது வழக்கம். ஆனால், அதிமுக பகுதி பகுதியாக, அதன் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்து வருகிறார்  எனவே அதிமுக-வின் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

அதிமுகவின் 2-ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதி முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதியோர் ஓய்வூதியத் தொகை ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தப்படும். 

கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான மாத உதவித் தொகை ரூ. 1,200-இல் இருந்து ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தப்படும்.

மாணவர்களின் கல்விக் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யபடும். மாணவர்களின் கல்விக் கடனை தொகையை அரசே ஏற்கும்.

அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும்  ஆண்டுக்கு 3 சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும்.

ஜல்லிகட்டு போட்டியில் பங்கேற்று உயிரிழப்போரின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணமாக ரூ. 10 லட்சமும், காயமடைந்தோருக்கு ரூ. 2 லட்சமும் வழங்கப்படும். 

அரசாணை வெளியிட்ட இடங்களில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு அரசு சார்பில் ரூ. 5 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.

மாற்றுத் திறனாளிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

இஸ்லாமிய உள்ளிட்ட சிறுபான்மையின பெண்கள் சுயதொழில் தொடங்க வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும்.

அதிமுகவின் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

திமுக அரசின் "மகளிர் உரிமைத் தொகை" திட்டத்திற்கு மாற்றாக, "குலவிளக்குத் திட்டம்" என்ற பெயரில் அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதம் ரூ.2,000 வழங்கப்படும்.

பெண்களுக்கு மட்டும் நடைமுறையில் இருக்கும் நகரப் பேருந்துகளில் (Town Bus) இலவசப் பயணத் திட்டம், அதிமுக ஆட்சியில் ஆண்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

பெண்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ. 25,000 மானியம் வழங்கும் திட்டம் மீண்டும் கொண்டு வரப்படும். இதன் மூலம் சுமார் 5 லட்சம் பெண்கள் பயன்பெறுவார்கள்.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் வேலை நாட்களை 125 நாட்களில் இருந்து 150 நாட்களாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

சொந்தமாக வீடு இல்லாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு, அரசு சார்பில் நிலம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.

AIADMKElection Manifesto 2026TN Elections 2026Edappadi PalaniswamiTamil nadu

