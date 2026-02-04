அதிமுக 2ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியின் முக்கிய அம்சங்கள்! எடப்பாடி பழனிசாமி தந்த மெகா ஆஃபர்

AIADMK Second Phase Election Promises: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஜனவரி 17, 2026 அன்று முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த நிலையில், சென்னையில் இன்று (பிப்ரவரி 4) அதிமுகவின் 2-ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார். இதில் முதியோர் ஓய்வூதியம், மாணவர்களின் கல்விக் கடன்கள், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள், ஜல்லிக்கட்டு உயிரிழப்பு, மாற்றுத் திறனாளிகள் கடன்கள், மகளிர் சுய உதவிக் குழு கடன்கள் போன்றவற்றை மையமாக வைத்து இந்த அதிமுகவின் 2-ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக முழுமையான தேர்தல் அறிக்கை (Manifesto) அடசியல் கட்சிகள் வெளியிடுவது வழக்கம். ஆனால், அதிமுக பகுதி பகுதியாக, அதன் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்து வருகிறார் எனவே அதிமுக-வின் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
அதிமுகவின் 2-ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதி முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் முதியோர் ஓய்வூதியத் தொகை ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான மாத உதவித் தொகை ரூ. 1,200-இல் இருந்து ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
மாணவர்களின் கல்விக் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யபடும். மாணவர்களின் கல்விக் கடனை தொகையை அரசே ஏற்கும்.
அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆண்டுக்கு 3 சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும்.
ஜல்லிகட்டு போட்டியில் பங்கேற்று உயிரிழப்போரின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணமாக ரூ. 10 லட்சமும், காயமடைந்தோருக்கு ரூ. 2 லட்சமும் வழங்கப்படும்.
அரசாணை வெளியிட்ட இடங்களில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு அரசு சார்பில் ரூ. 5 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.
மாற்றுத் திறனாளிகள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
இஸ்லாமிய உள்ளிட்ட சிறுபான்மையின பெண்கள் சுயதொழில் தொடங்க வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும்.
அதிமுகவின் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
திமுக அரசின் "மகளிர் உரிமைத் தொகை" திட்டத்திற்கு மாற்றாக, "குலவிளக்குத் திட்டம்" என்ற பெயரில் அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதம் ரூ.2,000 வழங்கப்படும்.
பெண்களுக்கு மட்டும் நடைமுறையில் இருக்கும் நகரப் பேருந்துகளில் (Town Bus) இலவசப் பயணத் திட்டம், அதிமுக ஆட்சியில் ஆண்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.
பெண்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் வாங்குவதற்கு ரூ. 25,000 மானியம் வழங்கும் திட்டம் மீண்டும் கொண்டு வரப்படும். இதன் மூலம் சுமார் 5 லட்சம் பெண்கள் பயன்பெறுவார்கள்.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் வேலை நாட்களை 125 நாட்களில் இருந்து 150 நாட்களாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
சொந்தமாக வீடு இல்லாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு, அரசு சார்பில் நிலம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.
மேலும் படிக்க - 8ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை! கைநிறைய சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
மேலும் படிக்க - தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.25 லட்சம் லோன்! பெண்களே விண்ணப்பிக்க ரெடியா? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
மேலும் படிக்க - மாதம் ரூ.1,500 வழங்கும் தமிழக அரசு.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ