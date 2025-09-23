கேஎப்சியின் ‘இந்தியா சஹ்யோக்’ திட்டம்: தமிழ்நாட்டில் 100க்கும் மேற்பட்ட உணவகங்களுக்கு ஆதரவு

மும்பை, பெங்களூரு, தில்லி, அகமதாபாத், ஹைதராபாத், கொல்கத்தா மற்றும் திருவனந்தபுரத்தில் 1,400-க்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் உணவகங்களுக்கு வெற்றிகரமாக உதவி செய்த பிறகு, கேஎப்சியின் இந்தியா சஹ்யோக் திட்டம் தற்போது சென்னை, தமிழ்நாட்டிலும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கட்டத்தின் மூலம், சென்னையில் 122 உணவகங்களும் சிறிய உணவுக்கடைகளும் உணவு பாதுகாப்பு, சுத்தம், வாடிக்கையாளர் சேவை, லாபகரமான முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் பயிற்சி பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட உணவக ஊழியர்கள் மேம்பட்ட அறிவும் நடைமுறைகளும் பெறுகின்றனர்.
2020-இல் துவங்கிய இந்த திட்டம், ரிட்டெய்லர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா (RAI) மற்றும் FoSTaC (FSSAI-இன் உணவு பாதுகாப்பு பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழ்) உடன் இணைந்து நடத்தப்படுகிறது. 2026 இறுதிக்குள் நாடு முழுவதும் 2000 உணவகங்களுக்கு உதவுவதே இத்திட்டத்தின் இலக்கு.
சென்னையில் நடந்த இந்த நிகழ்வில், உணவு பாதுகாப்புத் துறை ஆணையர் திரு. ஆர். லல்வேனா, ஐஏஎஸ், எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ தெற்கு மண்டல இயக்குநர் திரு. வி.கே. பஞ்சம், உணவு விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பவியலாளர் சங்கத்தின் தலைவர் திரு. சானு ஜேக்கப் மற்றும் துணைத் தலைவர் திரு. தாமோதரன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர் திரு. லல்வேனா, தமிழ்நாட்டில் உணவு வணிக நிறுவனங்களின் (FBOs) பதிவு அதிகரித்து வருவதை குறிப்பிடுவதோடு, உணவக ஊழியர்களுக்கு திட்டமிட்ட பயிற்சி அளிப்பது உணவு பாதுகாப்பு தரத்தை உயர்த்துவதில் முக்கியம் என பாராட்டினார்.
கேஎப்சி இந்தியா, நாட்டின் உள்ளூர் உணவு அமைப்பை வலுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது. கடந்த காலத்தில், எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐயுடன் இணைந்து, தெரு உணவக வியாபாரிகளுக்கு உணவு பாதுகாப்பு குறித்த பயிற்சி அளித்து, 1,600-க்கும் மேற்பட்ட விற்பனையாளர்களை பயனடையச் செய்தது. கூடுதலாக, மாநில உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் திறன்களை மேம்படுத்தும் முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது.
கேஎப்சி பற்றி:
கேஎப்சி (KFC) , யம்! பிராண்ட்ஸ், இன்க் (NYSE: YUM) நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனம் ஆகும். உலகம் முழுவதும் 145-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலும், 26,000-க்கும் அதிகமான உணவகங்களிலும் இயங்கி வரும் உலகப் புகழ்பெற்ற சிக்கன் உணவக சங்கிலி. 80 ஆண்டுகளுக்கு முன், கர்னல் ஹார்லண்ட் சாண்டர்ஸ் உருவாக்கிய "ரகசிய மசாலா" ரெசிபி இன்று வரை கேஎப்சியின் வெற்றியின் அடிப்படையாக இருந்து வருகிறது.
