  • லண்டன் மாணவியுடன் திருமணம் செய்த இளைஞருக்கு எதிராக கடத்தல் குற்றச்சாட்டு

திருநெல்வேலி: லண்டனில் படித்து வந்த மாணவியை வரவழைத்து திருநெல்வேலி வாலிபர் காதல் திருமணம் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வை எதிர்த்து மாணவியின் பெற்றோர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 30, 2025, 10:52 PM IST

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இஸக்கி பாண்டி (25) வழக்கறிஞர். அவர் அதே மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தும் லண்டனில் மேல்படிப்பு செய்து வந்த சஸ்மிதாவுடன் காதலில் ஈடுபட்டிருந்தார். சில நாட்களுக்கு முன்பு சஸ்மிதா கோவைக்கு வந்து சேர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, இருவரும் அங்குள்ள கோயிலில் ரகசியமாக திருமணம் செய்து கொண்டனர்.  

அதன் பின்னர் தங்கள் உயிருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டுத் தாமே போலீசில் மனு அளித்தனர். இதுகுறித்து சஸ்மிதாவின் பெற்றோர், தங்கள் மகளை கடத்தி திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், இஸக்கி பாண்டிக்கு ஏற்கனவே மற்றொரு பெண்ணுடன் தொடர்பு உள்ளதாகவும் புகார் அளித்துள்ளனர். அதற்கான புகைப்பட ஆதாரங்களையும் கையளித்துள்ளனர்.  இந்த சம்பவம் குறித்து திருநெல்வேலி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.  

TIRUNELVELIKidnappingLondonnellai studentLove Issue

