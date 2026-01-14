English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் திறப்பு எப்போது? வெளியான புது அப்டேட்.. குஷியில் சென்னை மக்கள்!

கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் திறப்பு எப்போது? வெளியான புது அப்டேட்.. குஷியில் சென்னை மக்கள்!

Kilambakkam Railway Station Latest Update: கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்பது குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால், சென்னை வாசிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 14, 2026, 12:25 PM IST
  • கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம்
  • ரயில் நிலையம் திறப்பு எப்போது?
  • ரயில்வே அதிகாரிகள் பகிர்ந்து முக்கிய தகவல்

Trending Photos

பராசக்தி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்! 2 நாட்களில் இத்தனை கோடியா-கன்ஃபாம் பொங்கல் வின்னர்..
camera icon7
parasakthi
பராசக்தி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்! 2 நாட்களில் இத்தனை கோடியா-கன்ஃபாம் பொங்கல் வின்னர்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
camera icon7
Bigg Boss Tamil 9
பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் திறப்பு எப்போது? வெளியான புது அப்டேட்.. குஷியில் சென்னை மக்கள்!

Kilambakkam Railway Station Latest Update: சென்னையில் மக்கள் தொகை என்பது பெருகி கொண்டே இருக்கிறது. சென்னையின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப, போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகம் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, விடுமுறை நாட்களில் சொல்லவே வேண்டாம். சென்னை மற்றும் புறநகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருந்து வருகிறது. போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில்,  வண்டலூரை அடுத்த கிளாம்பாக்கத்தில் ரூ.394 கோடி மதிப்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு, 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறக்கப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம்

ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையமாக கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் இருக்கிறது. பயணிகளுக்காக நகரத்திற்குள் இருந்து கிளாம்பாக்கத்திற்கு பேருந்து சேவைகள் அடிக்கடி இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். இதற்கிடையில், மின்சார ரயில்களிலும் மக்கள் பயணிகின்றனர். வண்டலூரில் இருந்து இறங்கி அங்கிருந்து ஆட்டோ, பேருந்து மூலம் கிளாம்பாக்கத்திற்கு செல்கின்றனர். இப்படியாக பயணிகள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதனால், கிளாம்பாக்கத்தில் ரயில் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது. இதற்கான பணிகளும் நடந்து வருகிறது.  தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் வண்டலூர் - ஊரப்பாக்கம் இடையே ரூ.20 கோடி மதிப்பில் கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகளை 2024 நவம்பர் மாதத்திற்குள் முடிக்க தெற்கு ரயில்வே திட்டமிட்டப்பட்டது. ஆனால், மழை காரணமாக, பணிகளை சிறிது தொய்வு ஏற்பட்டது. 

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மீண்டும் பணிகள் வேகமெடுத்த நிலையில்,  மார்ச் மாத இறுதிக்குள் பணிகள் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.  ஆனால், ரயில் பணிகளை முடிக்க மீண்டும் தாமதம் ஏற்பட்டது.  இதனை அடுத்து, 2026 ஜனவரி மாதம் கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் ஏற்கனவே தெரிவித்து இருந்தார். ஆனால், இன்னும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.  

எப்போது திறப்பு?

எனவே, ரயில் நிலையம் எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தகவலை ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் முடிந்துள்ளது. நடைமேடையில் மேற்கூரை அமைப்பதற்கான பணிகளும் 80 சதவீதம் முடிந்துள்ளது.  இதில் கூடுதலாக 100 மீட்டருக்கு நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. 

அதற்கான பணிகள் நடந்து வருகிறது. அதோடு, பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ரயில் நிலையம் உள்ளே வருவதற்கான நடைமேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகிறது. எனவே, நடைமேம்பாலம் பணிகள் முடிந்ததும், அதில் இருந்து எஞ்சிய பணிகளை ரயில்வே மேற்கொள்ளும்.  அனைத்து பணிகள் முடிவடைந்த பின்பு, கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வரும். உறுதியான மாதத்தை தற்போது செல்ல முடியாது" என்று கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: இன்று பொங்கல் பரிசு ரூ.3000 வாங்க முடியுமா? முடியாதா? முக்கிய தகவல்!

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.5000 மானியம்! உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
KilambakkamKilambakkam Railway StationKilambakkam Railway Station Latest UpdateKilambakkam Bus StandSouthern Railway

Trending News