கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் திறப்பு எப்போது? வெளியான புது அப்டேட்.. குஷியில் சென்னை மக்கள்!

Kilambakkam Railway Station Latest Update: சென்னையில் மக்கள் தொகை என்பது பெருகி கொண்டே இருக்கிறது. சென்னையின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப, போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகம் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, விடுமுறை நாட்களில் சொல்லவே வேண்டாம். சென்னை மற்றும் புறநகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருந்து வருகிறது. போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், வண்டலூரை அடுத்த கிளாம்பாக்கத்தில் ரூ.394 கோடி மதிப்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு, 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறக்கப்பட்டது.
கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம்
ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையமாக கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் இருக்கிறது. பயணிகளுக்காக நகரத்திற்குள் இருந்து கிளாம்பாக்கத்திற்கு பேருந்து சேவைகள் அடிக்கடி இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். இதற்கிடையில், மின்சார ரயில்களிலும் மக்கள் பயணிகின்றனர். வண்டலூரில் இருந்து இறங்கி அங்கிருந்து ஆட்டோ, பேருந்து மூலம் கிளாம்பாக்கத்திற்கு செல்கின்றனர். இப்படியாக பயணிகள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனால், கிளாம்பாக்கத்தில் ரயில் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது. இதற்கான பணிகளும் நடந்து வருகிறது. தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் வண்டலூர் - ஊரப்பாக்கம் இடையே ரூ.20 கோடி மதிப்பில் கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் அமைக்கும் பணிகளை 2024 நவம்பர் மாதத்திற்குள் முடிக்க தெற்கு ரயில்வே திட்டமிட்டப்பட்டது. ஆனால், மழை காரணமாக, பணிகளை சிறிது தொய்வு ஏற்பட்டது.
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மீண்டும் பணிகள் வேகமெடுத்த நிலையில், மார்ச் மாத இறுதிக்குள் பணிகள் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ரயில் பணிகளை முடிக்க மீண்டும் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து, 2026 ஜனவரி மாதம் கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் ஏற்கனவே தெரிவித்து இருந்தார். ஆனால், இன்னும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
எப்போது திறப்பு?
எனவே, ரயில் நிலையம் எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும் என தகவலை ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் முடிந்துள்ளது. நடைமேடையில் மேற்கூரை அமைப்பதற்கான பணிகளும் 80 சதவீதம் முடிந்துள்ளது. இதில் கூடுதலாக 100 மீட்டருக்கு நடைமேடை அமைக்கும் பணிகள் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அதற்கான பணிகள் நடந்து வருகிறது. அதோடு, பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ரயில் நிலையம் உள்ளே வருவதற்கான நடைமேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகிறது. எனவே, நடைமேம்பாலம் பணிகள் முடிந்ததும், அதில் இருந்து எஞ்சிய பணிகளை ரயில்வே மேற்கொள்ளும். அனைத்து பணிகள் முடிவடைந்த பின்பு, கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வரும். உறுதியான மாதத்தை தற்போது செல்ல முடியாது" என்று கூறியுள்ளார்.
