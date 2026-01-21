கிளாம்பாக்கத்திற்கு வந்த சூப்பர் அப்டேட்! Skywalk திறப்பு எப்போது? முழு விவரம்

Kilambakkam Skywalk Latest Update: சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வெளிமாவட்டங்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வந்தது. இதனால், நகரத்திற்குள் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு வண்டலூர் அருகே உள்ள கிளாம்பாக்கத்தில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டது. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு இறுதியில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டது.
கிளாம்பாக்கம் ஆகாய நடைமேடை எப்போது திறப்பு?
இதனை அடுத்து, இந்த பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தான், வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. இதனால், கிளாம்பாக்கம் எப்போது பரப்பரப்பாகவே இருக்கும். சென்னையில் இருந்து கிளாம்பாக்கத்திற்கு பேருந்தில் வருவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாகிறது. மேலும், ரயிலில் வருவதற்கு குறைந்தது 45 நிமிடங்கள் ஆகிறது. ரயிலில் வந்தாலும், வண்டலூரில் இருந்து ஆட்டோ அல்லது பேருந்தில் தான் கிளாம்பாக்கத்திற்கு வரம் வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
கிளாம்பாக்கம் வருவதற்குள் பயணிகள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு, கிளாம்பாக்கத்தில் புதிய ரயில் நிலையமும் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தையும், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தையும் இணைக்கும் வகையில், ரூ.79 கோடி மதிப்பில் 450 மீட்டர் நீளத்திற்கு ஆகாய நடைபாதை அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
நகரும் படிக்கட்டுகள் மற்றும் மின் தூக்கி ஆகியவற்றின் கூடிய நடை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது ஆகாய நடைபாதை அமைக்கும் பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதுக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், "ரூ.79 கோடி செலவில் ஆகாய நடைமேடை பாதை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஜிஎஸ்டி சாலைக்கு மேலே கர்டர் பொருத்தப்பட்டு, ஸ்கைவாக்கின் ஒரு பகுதி கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
90 சதவீத பணிகள் முடிந்தது
ஜிஎஸ்டி சாலையில் இருபுறமும் லிஃப்ட் வசதியுடன் கூடிய ஸ்கைவாக்கை முடிப்பதே முதல் முன்னுரிமை" என்று கூறினார். அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, தற்போது 90 சதவீத பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், 10 சதவீத பணிகள் மட்டுமே முடியாமல் உள்ளது. நடைமேம்பாலம் பணியை பிப்ரவரி மாதம் இறுதிக்குள் முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என கூறினர்.
இந்த நடைமேம்பாலம் அமைக்கப்படும் பட்சத்தில், பயணிகள் சாலையை கடக்காமல் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து நடைமேம்பாலம் வழியாக நேராக ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லலாம். சாலையை கடக்க நீண்ட நேரம் நிற்க தேவையில்லை. ஆகாய நடைமேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் 90 சதவீதம் முடிந்த நிலையில், பிப்ரவரி இறுதிக்குள் திறக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
