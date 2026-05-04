தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கீழ்பெண்ணாத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 64வது தொகுதியாகும். கீழ்பெண்ணாத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 45 கிராம ஊராட்சிகள். இப்பகுதி பெரும்பாலும் விவசாயத்தை மையமாகக் கொண்டது. நெல் மற்றும் இதர பயிர்கள் இங்கு அதிகம் பயிரிடப்படுகின்றன. கீழ்பெண்ணாத்தூர் பேரூராட்சி இதன் நிர்வாக மையமாக உள்ளது.
கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
கீழ்பெண்ணாத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கே. பிச்சாண்டி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): எஸ். ராமச்சந்திரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வி. லோகநாதன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டி. ராஜா
கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 256408
ஆண் வாக்காளர்கள்: 125617
பெண் வாக்காளர்கள்: 130780
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11
கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.24 ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கு.பிச்சாண்டி - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 104,675 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: செல்வக்குமார் (பாட்டாளி மக்கள் கட்சி) - 77,888 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: இரா. ரமேஷ்பாபு - 11,541 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: PKS.கார்த்திகேயன் - 2,191 வாக்குகள்
கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 80.41% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
