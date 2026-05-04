தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kilpennathur Election Result 2026: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 08:53 AM IST

கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கீழ்பெண்ணாத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 64வது தொகுதியாகும். கீழ்பெண்ணாத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 45 கிராம ஊராட்சிகள். இப்பகுதி பெரும்பாலும் விவசாயத்தை மையமாகக் கொண்டது. நெல் மற்றும் இதர பயிர்கள் இங்கு அதிகம் பயிரிடப்படுகின்றன. கீழ்பெண்ணாத்தூர் பேரூராட்சி இதன் நிர்வாக மையமாக உள்ளது. 

கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

கீழ்பெண்ணாத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கே. பிச்சாண்டி

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): எஸ். ராமச்சந்திரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வி. லோகநாதன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டி. ராஜா

கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 256408
ஆண் வாக்காளர்கள்: 125617
பெண் வாக்காளர்கள்: 130780
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11

கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.24 ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கு.பிச்சாண்டி - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 104,675 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: செல்வக்குமார் (பாட்டாளி மக்கள் கட்சி) - 77,888 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: இரா. ரமேஷ்பாபு - 11,541 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: PKS.கார்த்திகேயன் - 2,191 வாக்குகள்

கீழ்பெண்ணாத்தூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 80.41% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

