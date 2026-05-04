தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கீழ்வேளூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kilvelur election result : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கீழ்வேளூர் (Kilvelur), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 164-வது தொகுதியாகும். இது தனித்தொகுதியாக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்வேளூர் மற்றும் திருக்குவளை வட்டங்களின் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களின் பிறந்த ஊரான திருக்குவளையைத் தன்னுள் கொண்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொகுதியாகும். விவசாயக் கூலித் தொழிலாளர்கள் மற்றும் சிறு விவசாயிகள் அதிகம் கொண்ட இத்தொகுதி, இடதுசாரி இயக்கங்களின் வலுவான கோட்டையாகக் கருதப்படுகிறது.
கீழ்வேளூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று அமைதியான முறையில் நடைபெற்று முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கீழ்வேளூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - மார்க்சிஸ்ட் (திமுக கூட்டணி): டி. லதா (CPM)
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (அதிமுக கூட்டணி): எஸ். வடிவேல் ராவணன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டி.ஏ.பி. செந்தில் பாண்டியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எம். கார்த்திகா
கீழ்வேளூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,68,934
ஆண் வாக்காளர்கள்: 82,950
பெண் வாக்காளர்கள்: 85,980
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 04
கீழ்வேளூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் கீழ்வேளூர் தொகுதியில் 84.12% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை (79.52%) விட அதிகமாகும். கிராமப்புற வாக்குச் சாவடிகளில் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர்.
கீழ்வேளூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: வி.பி. நாகை மாலி (சிபிஎம் - திமுக கூட்டணி) – 67,988 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ். வடிவேல் ராவணன் (பாமக - அதிமுக கூட்டணி) – 51,003 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: எஸ். பொன்னேலவழகி – 15,173 வாக்குகள்
மநீம: ஜி. சித்து – 2,906 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 16,985 வாக்குகள்
கீழ்வேளூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் கீழ்வேளூர் தொகுதியில் 79.52% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
