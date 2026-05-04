தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (கே.வி.குப்பம்) தமிழகத்தின் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். இது 2008 ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பின் போது புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு, 2011 முதல் பட்டியல் சாதியினருக்கு (SC) ஒதுக்கப்பட்ட தனித் தொகுதியாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி)தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): டாக்டர் ராஜேஸ்வரி மோகன் காந்தி
எம். ஜெகன்மூர்த்தி (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆர். கலையெந்திரி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): இ. தென்றல் குமார்
கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,06,824
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,00,452
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,06,364
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 8
கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி)தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.25% ஆகும்.
கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எம். ஜெகன்மூர்த்தி (புரட்சி பாரதம் கட்சி) - 84,579 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே. சீதாராமன் (திமுக) - 73,997 வாக்குகள்
கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி)தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் (தனி) தொகுதியில் 79.51% வாக்குகள் பதிவாகின.
