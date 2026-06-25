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உசுப்பேற்றிய விஜய்.. இடைத்தேர்தல் போட்டியிடும் ஸ்டாலின்? கொளுத்தி போட்ட கே.என்.நேரு

முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூரில் தோற்றதை சட்டசபையில் விஜய் கிண்டலடித்த நிலையில், ஸ்டாலின் மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு சட்டமன்றத்திற்குள் வருவது உறுதி என முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேசியிருப்பது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:27 PM IST
உசுப்பேற்றிய விஜய்.. இடைத்தேர்தல் போட்டியிடும் ஸ்டாலின்? கொளுத்தி போட்ட கே.என்.நேரு
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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