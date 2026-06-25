/உசுப்பேற்றிய விஜய்.. இடைத்தேர்தல் போட்டியிடும் ஸ்டாலின்? கொளுத்தி போட்ட கே.என்.நேரு

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொளத்தூரில் தோல்வியடைந்ததை கிண்டலடிக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் விஜய் குட்டி கதை ஒன்றை சட்டசபையில் கூறி இருந்தார். இந்த நிலையில், மு.க. ஸ்டாலின் மீண்டும் சட்டசபைக்கு வருவார் என முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு கூறி இருக்கிறார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியடைந்தார். திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்ற அதீத நம்பிக்கையுடன் இருந்த திமுகவினருக்கு ஆட்சி போனதோடு ஸ்டாலினும் வெற்றி பெறாதது பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இன்னும் அவர்கள் அந்த வருத்தத்தில் இருந்து வெளியே வரவில்லை.
இப்படியான சூழலில், முதலமைச்சர் விஜய் பதில் உரையின்போது, ஸ்டாலின் தோவியடைந்ததை கிண்டலடித்து, குட்டி கதை கூறி இருந்தது திமுகவினரை கோபப்படுத்தி இருக்கிறது. விஜய்யின் சட்டமன்ற குட்டி கதை வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலான நிலையில், பலரும் அவரது இந்த பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில்தான், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு, மீண்டும் மு.க. ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்திற்கு வருவார் என தெரிவித்துள்ளார். இவரின் இந்த கருத்து அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இதனால் தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெற இருக்கும் இடைத்தேர்தலில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. திமுக விவசாயத் தொழிலாளர் அணி துணை தலைவர் சந்திரசேகரனின் தாயார் பிச்சையம்மாள் அம்மையார் திருவுருவ படத்தை கே.என். நேரு திறந்து வைத்தார். இதையடுத்து பேசிய அவர், உதயநிதி ஸ்டாலினை பார்த்து உங்க அப்பா எங்க? காணோம் என முதலமைச்சர் விஜய் கிண்டல் செய்யும் விதமாக சட்டமன்றத்தில் கேட்கிறார். விரைவிலேயே அவர் சட்டமன்றத்திற்கு வருவார். அது உறுதி. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கே.என். நேருவின் இந்த பேச்சு திமுகவினரிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், பொதுமக்கள் இடையே குழப்பத்தையும் கேள்வியையும் எழுப்பி இருக்கிறது. அதாவது நடக்கவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிடுகிறாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
விஜய் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தனது பதவியை ராஜனாமா செய்தார். அந்த சமயத்தில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடுவார் என பேசப்பட்டது. ஆனால் அது நீண்ட நாள் நீடிக்கவில்லை. பின்னர் அவர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடப்போவது இல்லை என்றும் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாகவும் திமுக தலைவராக இருந்து சில ஆலோசனைகளை மட்டும் வழங்க இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.