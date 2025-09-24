கலைமாமணி விருது பெற்றால் ஒருவருக்கு இவ்வளவு சலுகைகள் கிடைக்குமா?

கலைத்துறையில் சிறந்து விளங்கும் கலைஞர்களுக்கு, தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் மிக உயரிய விருது கலைமாமணி. இந்த விருது வெறும் அங்கீகாரம் மற்றும் கௌரவத்தை மட்டுமல்லாமல், பல அரசு சலுகைகளையும் கொண்டு வருகிறது. இந்த விருது, கலைஞர்களின் வாழ்நாள் சாதனைக்கான அங்கீகாரமாக பார்க்கப்படுவதோடு, அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் கலை மற்றும் பண்பாட்டு துறையின் கீழ் இயங்கும் இயல், இசை, நாடக மன்றத்தால், ஆண்டுதோறும் கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இயல், இசை, நாடகம், நாட்டியம், திரைப்படம், கிராமிய கலைகள் மற்றும் சின்னத்திரை போன்ற பல்வேறு கலை துறைகளில், சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கும் கலைஞர்களை பாராட்டி, கௌரவிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த விருது உருவாக்கப்பட்டது.
கலைமாமணி விருது பெறும் கலைஞர்களுக்கு, தமிழக அரசு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்குகிறது. இந்த விருது, கலைஞர்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு சிறப்பான இடத்தையும், பெரும் கௌரவத்தையும் பெற்று தருகிறது. விருது பெறும் ஒவ்வொரு கலைஞருக்கும், தமிழக அரசின் சார்பில் ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. கலைமாமணி விருது பெற்ற கலைஞர்கள், தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகளில் வாழ்நாள் முழுவதும் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம். இதற்கான பிரத்யேக அடையாள அட்டையை அவர்கள் இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் மூலம் பெற்று கொள்ளலாம்.
விருது பெற்றவர்கள், தமிழக அரசின் மற்ற நலத்திட்டங்களையும், சலுகைகளையும் எளிதாக பெறுவதற்கு இந்த விருது ஒரு தகுதியாக கருதப்படுகிறது. இந்த விருது, கலைஞர்களை மேலும் ஊக்கப்படுத்தி, அவர்கள் தங்கள் துறையில் புதிய உயரங்களை எட்டுவதற்கும், திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் ஒரு உந்துதலாக அமைகிறது. இந்த விருது, கலைஞர்களின் தன்னலமற்ற கலை பங்களிப்பை அங்கீகரிப்பதோடு, அவர்களின் பிற்கால வாழ்க்கைக்கும் ஒரு சமூக பாதுகாப்பை வழங்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
இன்று தமிழக அரசு சார்பில் 2021, 2022 மற்றும் 2023ம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில், திரைத்துறையை சேர்ந்த பல பிரபலங்கள் இந்த உயரிய விருதை பெற்றுள்ளனர்.
2021: எஸ்.ஜே. சூர்யா (நடிகர்), சாய் பல்லவி (நடிகை), லிங்குசாமி (இயக்குநர்), சூப்பர் சுப்பராயன் (சண்டை பயிற்சியாளர்).
2022: விக்ரம் பிரபு (நடிகர்), வி.சி. குகநாதன் (இயக்குநர்), விவேகா (பாடலாசிரியர்), டைமண்ட் பாபு (மக்கள் தொடர்பாளர்).
2023: மணிகண்டன் (நடிகர்), ஜார்ஜ் மரியான் (நடிகர்), அனிருத் (இசையமைப்பாளர்), ஸ்வேதா மோகன் (பாடகி), சாண்டி (நடன அமைப்பாளர்), நிகில் முருகன் (மக்கள் தொடர்பாளர்).
