விஜய் கரூர் செல்லாமல் சென்னையில் சந்திப்பு நடத்த உண்மையான காரணம் இதுதானா?

கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 41 பேர் உயிரிழந்த துயர சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சென்று சந்திக்காமல், அவர்களை பேருந்துகள் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து ஆறுதல் கூற முடிவெடுத்துள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு விதமான விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது. "விஜய் ஏன் கரூர் செல்ல பயப்படுகிறார்?" என்பது போன்ற எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும், இந்த முடிவின் பின்னணியில் உள்ள நேர்மறையான, மனிதநேயமிக்க மற்றும் நடைமுறை சாத்தியமான காரணங்களை ஆழமாக பார்க்க வேண்டியது அவசியம்.
பாதுகாக்கப்படும் மக்கள்
கரூர் சம்பவம் நிகழ்ந்ததே, கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலால் தான். தலைவர் விஜய்யின் மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் பேரன்பின் வெளிப்பாடாக இந்த கூட்டம் இருந்தாலும், அதுவே ஒரு பெரும் துயரத்திற்கு வித்திட்டது. இந்த நிலையில், விஜய் மீண்டும் கரூருக்கு சென்றால் அவரை பார்ப்பதற்காக முன்பு கூடியதை விட பன்மடங்கு கூட்டம் மீண்டும் கூடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இது, ஏற்கெனவே துயரத்தில் மூழ்கியிருக்கும் கரூர் நகரத்திற்கும், அதன் மக்களுக்கும் மேலும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். மீண்டும் ஒரு கூட்ட நெரிசலோ, தள்ளுமுள்ளுவோ அல்லது சிறிய அசம்பாவிதமோ கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதை தவிர்த்து, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மேலும் எந்தவிதமான இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது என்ற பொறுப்புணர்வின் அடிப்படையிலேயே, அவர்களை சென்னைக்கு அழைக்கும் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது விஜய்யின் அரசியல் ஆதாயத்தை விட, மக்களின் பாதுகாப்பிற்கே அவர் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முன்னுரிமை
ஒரு பெரும் துயரத்திலிருந்து மீண்டு வரும் குடும்பத்தினரை, மீண்டும் ஒரு மக்கள் கூட்டத்திற்கு நடுவே, கேமராக்களின் வெளிச்சத்தில் சந்திப்பது, அவர்களின் மனநிலையை மேலும் பாதிக்கும். தங்களின் தனிப்பட்ட துக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சங்கடமான சூழலை அது உருவாக்கும். மாறாக, அவர்களை சென்னைக்கு அழைத்து, ஒரு அமைதியான தனிப்பட்ட இடத்தில் சந்திக்கும்போது, விஜய் ஒவ்வொரு குடும்பத்துடனும் தனிப்பட்ட முறையில் நேரம் செலவழித்து, அவர்களின் துக்கத்தில் முழுமையாக பங்கெடுக்க முடியும். அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறவும், அவர்களின் தேவைகளை கேட்டறியவும் இந்த ஏற்பாடு வழிவகுக்கிறது. இது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தனியுரிமைக்கும், மனநலனுக்கும் கொடுக்கப்படும் மரியாதையாகும்.
உதவி மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வை
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வெறும் நிதியுதவி வழங்குவதோடு நின்றுவிடாமல், அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கும் தேவையான உதவிகளை செய்வதில் தவெக தலைவர் விஜய் உறுதியாக இருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. சென்னைக்கு அவர்களை வரவழைப்பதன் மூலம், நிதியுதவி அளிப்பது மட்டுமின்றி தேவைப்பட்டால், அவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை, குழந்தைகளின் கல்விக்கான உதவிகள் என ஒருங்கிணைந்த ஆதரவை வழங்குவது எளிதாகிறது. கரூரில் அவசர அவசரமாக சந்திப்பதை விட, சென்னையில் திட்டமிட்டு சந்திப்பதன் மூலம், ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் தேவையையும் தனித்தனியாக கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப நீண்டகால தீர்வுகளை வழங்க முடியும். இது வெறும் ஆறுதல் சந்திப்பாக இல்லாமல், ஒரு பொறுப்புள்ள தலைவரின் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நடவடிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. எனவே விஜய்யின் இந்த முடிவு, ஒரு பின்வாங்கலோ, பயமோ அல்ல; அது ஒரு பெரும் துயரத்திலிருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு, பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நலனை மட்டுமே பிரதானமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முதிர்ச்சியான, மனிதநேயமிக்க மற்றும் நடைமுறைக்கு உகந்த ஒரு சிறந்த முடிவாகும்.
