  • சூர்யா பட நடிகையின் தந்தை கொலை.. கொடைக்கானல் பங்களாவில் நடந்த கொடூரம்!

சூர்யா பட நடிகையின் தந்தை கொலை.. கொடைக்கானல் பங்களாவில் நடந்த கொடூரம்!

Mayavi Actress Vishnu Priya Father Murder: மாயாவி படத்தில் நடித்த துணை நடிகை விஷ்ணு பிரியாவின் தந்தை கொடைக்கானலில் மர்ம நபர்களால் கொலை செய்யப்பட்டார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:37 PM IST
  • மாயாவி பட நடிகையின் தந்தை கொலை
  • 5 பேர் கொண்ட கும்பல் செய்த சம்பவம்
  • கொடைக்கானலில் பயங்கரம்

சூர்யா பட நடிகையின் தந்தை கொலை.. கொடைக்கானல் பங்களாவில் நடந்த கொடூரம்!

Mayavi Actress Vishnu Priya Father Murder: கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு சூரியா நடிப்பில் வெளியான படம் மாயாவி. இந்த படத்தில் ஜோதிகா நாயகியாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் சிகப்பி என்ற கதபாத்திரத்தில் மாற்றுத்திறனாளி நடிகையாக விஷ்ணு பிரியா நடித்திருந்தார். மாயாவி படத்தில் 'கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு' பாடல் மூலம்  விஷ்ணு பிரியா மிகவும் பிரபலமானவர்.  விஷ்ணு பிரியா திருமண மீறிய உறவில் இருந்ததாக கூறி, அவரது  தந்தை  சூரிய நாராயணன் கூலிப்படையை ஏவி, அவரை கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விஷ்ணு பிரியாவின் தந்தை கொடைக்கானலில் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். 

நடிகை விஷ்ணு பிரியாவின் தந்தை கொலை

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் அருகே ஏராளமான தனியார் விடுதிகளும், பங்களாக்களும் உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த பகுதியில் மாயாவி திரைப்படத்தில் மாற்று திறனாலியாக நடித்த விஷ்ணு பிரியாவின் தந்தை சூரிய நாரயணன் (73) பங்களா வைத்துள்ளார். இந்த பங்காளவில் அனுமதியின்றி சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தங்கும் அறை வாடகைக்கு விடப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இந்த பங்களாவில் கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்பு சுற்றுலா பயணிகள் போல 5 நபர்கள் தங்கியுள்ளனர். இதனையடுத்து நேற்று (பிப்ரவரி 21) இரவு இந்த பங்களாவில் பணியாற்றிய ஆறுமுகம், முரளி உள்ளிட்ட இருவரை துணியால் கட்டி போட்டதாகவும், சூரிய நாரயணனை சேரில் அமர வைத்து, முகம் மற்றும் உடல் முழுவதும் டேப் வைத்து கட்டி போட்டுள்ளனர். 

மேலும் பங்களாவில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களின் ஹர்ட் டிஸ்க்கினை திருடி விட்டு சென்றதாகவும், சூரிய நாரயணன் மற்றும் உடன் இருந்த இருவர் அணிந்திருந்த செயின், மோதிரங்களை திருடிச் சென்று, விடுதியின் கேட்டை பூட்டி போட்டு விட்டு சென்றுள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து, துணியால் கட்டி போடப்பட்டிருந்த ஆறுமுகம், துணியை கழற்றி விட்டு வெளியே வந்து கூச்சலிட்டுள்ளார். 

5 பேர் கொண்ட கும்பல் செய்த சம்பவம்

இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு தகவல் அளிக்கவே, அதன் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் விரைந்து வந்து, சேரில் உயிரிழந்த நிலையில் இருந்த சூரிய நாரயணனை மீட்டு கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூறு ஆய்விற்கு வைத்துள்ளனர். மேலும் உடன் இருந்த இருவரை காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சினேக பிரியா நேரில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

மேலும் கைரேகை நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் நகை, பணத்திற்காக அரங்கேறியுள்ளதா அல்லது, கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தனது மகளை காதலித்த இளைஞரை கொலை செய்ததற்கு, எதிர்வினைக்காக அரங்கேறியுள்ளதா என காவல் துறையினர் தொடர் விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.பங்களாவில் சுற்றுலாப்பயணிகள் போல அறை எடுத்து, பங்களா உரிமையாளரும், விஷ்ணு பிரியாவின் தந்தையை கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், கொலையாளிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். 

