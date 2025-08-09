கூமாப்பட்டி ரீல்ஸால் ட்ரெண்ட் ஆன நபர்! சாதாரண ஆள் கிடையாது..பலே கில்லாடி..

Koomapatti Nayagan Thangapandi Success Story : கடந்த சில மாதங்களாகவே, இணையம் முழுவதும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் ஒரு ஊர், கூமாப்பட்டி. இந்த ஊர் பிரபலமாக ஒரே ஒரு காரணம், அதைப்பற்றி ரிலீஸ் போட்டவர்தான். அவர், தான் பிரபலமானது எப்படி என்பது குறித்து சமீபத்தில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
கூமாப்பட்டி ட்ரெண்டிங் ரீல்ஸ்:
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு கிராமம்தான், கூமாப்பட்டி. இப்படி ஒரு கிராமம் இருப்பதே யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது. இதை, தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தால் பிரபலமாக்கியவர்தான், தங்கப்பாண்டி ஜீவானந்தம்.
“ஏங்க..” என்று தன் கிராமத்தில் இருக்கும் ஆற்றுத்தண்ணீரில் நின்று கொண்டு இவர் சொன்ன விதம் பலருக்கும் பிடித்திருந்தது. இவர் சொன்ன விதம், “எங்கடா இருக்கு அந்த கூமாப்பட்டி, எனக்கே பார்க்கணும் போல இருக்கு..” என்று பலர் கூறி வந்தனர். இதையடுத்து சிலர் வண்டியை கட்டிக்கொண்டு அந்த ஊருக்கே கிளம்பி விட்டனர். ஆனால் கடைசியில், அந்த ஊரில் எதுவுமே இல்லை என்பது பின்னர்தான் தெரிய வந்தது.
யார் இந்த கூமாப்பட்டி நாயகன்?
கூமாப்பட்டி ரீல்ஸ் ட்ரெண்டாக, தங்கப்பாண்டி கூறிய “ஏங்க..” என்பதுதான் காணரமாக இருந்தது. கூமாப்பட்டியால் ட்ரெண்டான இவர், பட்டதாரி இளைஞர் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அவரது ரீல்ஸ்கள் அவரை தூக்கிவிட, இப்போது பல லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ்களை பெற்று, பெரிய இன்ஸ்டா செலிப்ரிட்டி ஆகிவிட்டார்.
ஒரு வீடியாே மூலம் பிரபலமான இவர், இப்போது பல பிராண்டுகளுக்கு ப்ரமோஷன் செய்து வரும் பிரபலமாக இருக்கிறார். “ஏங்க..” என்பது இவரது பிராண்டாகி போய்விட்டது.
தண்ணீருக்குள் நின்று ரீல்ஸ் போட்ட இவர், இன்று நகைக்கடைகளுக்கு விளம்பரம் செய்யும் அளவிற்கு வளர்ந்து விட்டார்.
வெற்றிக்கு காரணம்..
கூமாப்பட்டி நாயகன் தங்கப்பாண்டி, சமீபத்தில் தான் பிரபலமாக என்ன செய்தார் என்பது குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார். அதில், குற்றாளத்திற்கு ஒரு முறை நண்பர்களுடன் செல்கையில், ஆளுக்கு ரூ.600 எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று பேசியிருக்கின்றனர். அப்போது தன் கையில் வெறும், ரூ.450தான் இருப்பதாக கூறி, மீதம் ரூ.150-ஐ பின்னர் தருவதாக கூறியிருக்கிறார். அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது என்று கூறி அவரை வழியிலேயே இறக்கி விட்டிருக்கின்றனர். ”150க்காக இப்படி நம்மை இறக்கி விட்டார்களே, இனி கூமாப்பட்டி படம் எடுத்து போடப்போகிறேன்” என்று யோசித்துவிட்டு கூமாப்பட்டி ரீல்ஸ் போட ஆரம்பித்திருக்கிறார்.
புத்தகங்கள்:
கூமாப்பட்டி நாயகன், சில புத்தகங்கள் பற்றியும் பேசினார். சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட், ஜோசஃப் மார்வே உள்ளிட்டோரின் புத்தகங்களை படித்ததாக கூறியிருக்கும் அவர், அதில் ”எண்ணங்கள், உணர்ச்சி, காட்சிப்படுத்துதல், நம்பிக்கை” இந்த 4 டூல்ஸை பயன்படுத்தி, அனைத்தையும் சேர்த்து “ஏங்க..” என்று ரீல்ஸ் போட ஆரம்பித்ததாக கூறியிருக்கிறார். இதை பார்த்த பலரும், “எல்லாரும் படிங்கடா..” என்று கூறி வருகின்றனர். மேலும், “இவரு சாதாரண ஆள் கிடையாது, பயங்கரமான கில்லாடிதான்” என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
