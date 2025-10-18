பிடிபட்ட ரோலக்ஸ்: ஒற்றை காட்டு யானை பிடிக்கப்பட்டதில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

கோவை மாவட்டம்: கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள வனப் பகுதிகளில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் உள்ளன. இந்த யானைகள் உணவு, குடிநீர் தேடி வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறி கிராமங்களுக்குள் நுழைவது தொடர் கதையாக உள்ளது.
ஒற்றை ஆண் காட்டு யானை ரோலக்ஸ்
இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி உள்ள தொண்டாமுத்தூர், நரசீபுரம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் 'ரோலக்ஸ்' என்று அப்பகுதி மக்களால் அழைக்கப்படும் ஒற்றை ஆண் காட்டு யானை தொடர்ச்சியாக கிராமங்களுக்குள் நுழைந்து பயிர்களைச் சேதப்படுத்தி வந்தது.
ஊருக்குள் புகுந்து அட்டகாசம்
ஊருக்குள் புகுந்து அட்டகாசம் செய்து வந்த இந்த யானையை பிடிக்க விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இதன் விளைவாக, டாப் ஸ்லிப்பில் கொண்டு வந்த கும்கி யானைகள் உதவியுடன் ரோலக்ஸ் காட்டு யானையை பிடித்து டாப் ஸ்லிப் யானைகள் முகாமிற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
விவசாயிகள் சங்க தலைவர் நன்றி
இந்நிலையில் ரோலக்ஸ் யானை பிடிக்கப்பட்டதற்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் சு.பழனிசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில்,யானைகள் அவ்வப்போது ஊருக்குள் வருவது தொடர்கதையாகி வருவதாக தெரிவித்தார். குறிப்பாக உணவு தேடி வரும் யானைகள் விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்துவதால் விவசாயிகள் மிகுந்த பாதிப்புள்ளவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
கடந்த ஒன்றரை மாத காலமாக இவ்வாறு விளை நிலங்களை சேதப்படுத்தி வந்த ஒற்றை காட்டு யானையான ரோலக்ஸை தற்போது வனத்துறையினர் பிடித்துள்ளதால் விவசாயிகள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவதாக அவர் கூறினார்.இந்த பணியில் ஈடுபட்ட வனத்துறையினருக்கு நன்றிகளை தெரிவிப்பதாக கூறிய அவர், யானை தாக்கி உயிரிழப்பவர்களுக்கு அரசு நிவாரண நிதியை அதிகபடுத்தி வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.
