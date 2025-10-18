English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பிடிபட்ட ரோலக்ஸ்: ஒற்றை காட்டு யானை பிடிக்கப்பட்டதில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

பிடிபட்ட ரோலக்ஸ்: ஒற்றை காட்டு யானை பிடிக்கப்பட்டதில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

நீண்ட நாட்கள்  போராட்டத்திற்கு பிறகு யானையை பிடித்த  வனத்துறையினருக்கு தமிழக விவசாயிகள் சங்க தலைவர் நன்றி தெரிவித்தார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:41 PM IST
  • ஒற்றை ஆண் காட்டு யானை ரோலக்ஸ் ஊருக்குள் புகுந்து அட்டகாசம்.
  • ஒற்றை காட்டு யானை ரோலக்ஸ் பிடிக்கப்பட்டதில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி.
  • விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தும் வன விலங்குகள் ஊருக்குள் வராமல் தடுக்க நி்ந்தர தீர்வு வேண்டி கோரிக்கை.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் திரைப்படங்கள்..ஒரே வாரத்தில் இத்தனையா? எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT releases
ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் திரைப்படங்கள்..ஒரே வாரத்தில் இத்தனையா? எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
குஜராத் கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள்... மினி ஏலத்தில் கில் - நெஹ்ராவின் பிளான் என்ன?
camera icon8
Gujarat Titans
குஜராத் கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள்... மினி ஏலத்தில் கில் - நெஹ்ராவின் பிளான் என்ன?
தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்
camera icon10
Diwali
தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்
பிடிபட்ட ரோலக்ஸ்: ஒற்றை காட்டு யானை பிடிக்கப்பட்டதில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

கோவை மாவட்டம்: கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள வனப் பகுதிகளில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் உள்ளன. இந்த யானைகள் உணவு, குடிநீர் தேடி வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறி கிராமங்களுக்குள் நுழைவது தொடர் கதையாக உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஒற்றை ஆண் காட்டு யானை ரோலக்ஸ்

இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக  மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி உள்ள தொண்டாமுத்தூர், நரசீபுரம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் 'ரோலக்ஸ்' என்று அப்பகுதி மக்களால் அழைக்கப்படும் ஒற்றை ஆண் காட்டு யானை தொடர்ச்சியாக கிராமங்களுக்குள் நுழைந்து பயிர்களைச் சேதப்படுத்தி வந்தது.

ஊருக்குள் புகுந்து அட்டகாசம்

ஊருக்குள் புகுந்து அட்டகாசம் செய்து வந்த இந்த யானையை பிடிக்க விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள்  கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். இதன் விளைவாக, டாப் ஸ்லிப்பில் கொண்டு வந்த கும்கி யானைகள் உதவியுடன் ரோலக்ஸ் காட்டு யானையை பிடித்து டாப் ஸ்லிப் யானைகள் முகாமிற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

விவசாயிகள் சங்க தலைவர் நன்றி

இந்நிலையில் ரோலக்ஸ் யானை பிடிக்கப்பட்டதற்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் சு.பழனிசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில்,யானைகள் அவ்வப்போது ஊருக்குள் வருவது தொடர்கதையாகி வருவதாக தெரிவித்தார். குறிப்பாக உணவு தேடி வரும் யானைகள்  விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்துவதால் விவசாயிகள் மிகுந்த பாதிப்புள்ளவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

Rolex Caught Farmers Thanks Forest Department for Catching Single Male Elephant

கடந்த ஒன்றரை மாத காலமாக இவ்வாறு விளை நிலங்களை சேதப்படுத்தி வந்த ஒற்றை காட்டு யானையான ரோலக்ஸை தற்போது வனத்துறையினர் பிடித்துள்ளதால் விவசாயிகள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவதாக அவர் கூறினார்.இந்த பணியில் ஈடுபட்ட வனத்துறையினருக்கு நன்றிகளை தெரிவிப்பதாக கூறிய அவர், யானை தாக்கி உயிரிழப்பவர்களுக்கு அரசு நிவாரண நிதியை அதிகபடுத்தி வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார்.

மேலும் படிக்க | பெரியார் உலகம் : திருச்சியில் தயாராகும் பிரம்மாண்டம்! ரூ. 1.70 கோடி வாரி வழங்கிய திமுக! அதிமுக?

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

ElephantTamil naduCoimbatoreForest Departmentwild elephant

Trending News