தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்று, கோவில்பட்டி. இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 218வது தொகுதியாகும்.
கோவில்பட்டி நகராட்சி, கயத்தாறு பேரூராட்சி, கடம்பூர் பேரூராட்சி, கழுகுமலை பேரூராட்சி உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் இதில் அடக்கம். நாயக்கர் சமூகம் இங்கு அதிகளவில் வசிக்கின்றனர். அடுத்த முக்குலத்தோர் சமூகம், நாடார் சமூகம், பட்டியிலன மக்கள் கணிசமான அளவில் உள்ளனர். ரெட்டியார், பிள்ளைமார் சமூகத்தினர் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளனர்.
கோவில்பட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) கோவில்பட்டி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவில்பட்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கருணாநிதி
அதிமுக (ADMK): கடம்பூர் ராஜூ
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பாண்டி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பாலசுப்பிரமணியன்
கோவில்பட்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,980
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,651
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 29
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,41,660
கோவில்பட்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.34% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 11% அதிகம்).
கோவில்பட்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கடம்பூர் ராஜூ (அதிமுக) - 68,556 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: டிடிவி தினகரன் (அமமுக) - 56,153 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ஸ்ரீனிவாசன் (சிபிஎம்) - 37,380 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கோமதி மாரியப்பன் - 9,213 வாக்குகள்
கோவில்பட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கோவில்பட்டி தொகுதியில் 68.34% வாக்குகள் பதிவாகின.
