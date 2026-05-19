/கோவில்பட்டியில் ஆணவக்கொலை.. பேருந்து நிலையத்தில் இளைஞர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை.. பட்டப்பகலில் பயங்கரம்!

Tamil Nadu Crime Latest News: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் ஒருவரை பெண் வீட்டார் பேருந்து நிலையத்தில் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
Tamil Nadu Crime Latest News: கோவில்பட்டி பேருந்து நிலையத்தில் காதலியின் கண் முன்னாலேயே இளைஞர் ஒருவர் ஓட ஓட விரட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியெடுத்துள்ளது. தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைந்த சில நாட்களிலேயே அடுத்தடுத்து நடக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்தியில், இந்த கொடூர ஆணவக்கொலை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது தொடர்பாகப் பெண்ணின் தந்தை உட்பட 3 பேரை போலீஸார் உடனடியாகக் கைது செய்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கழுகுமலை அருகே உள்ள கரடிகுளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மாணிக்கம். இவருடைய மகன் சஞ்சய் (18). சென்னையில் சிற்பக் கலைஞராக வேலை பார்த்து வந்தார். இவரும், கோவில்பட்டி கெச்சிலாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த குமார் என்பவரது மகள் கனகலெட்சுமியும் காதலித்து வந்துள்ளனர். சஞ்சய் அந்தப் பெண்ணுக்கு நெருங்கிய உறவினர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், இவர்களின் காதல் விவகாரம் பெண்ணின் வீட்டுக்குத் தெரியவர, சஞ்சயுடன் பேசக் கூடாது என கனகலெட்சுமியை அவரது தந்தை கண்டித்துள்ளார். ஆனால், பெற்றோரின் எதிர்ப்பையும் மீறி காதலர்கள் இருவரும் தங்கள் முடிவில் உறுதியாக இருந்துள்ளனர்.
சென்னையில் வேலை பார்த்து வந்த சஞ்சய், விடுமுறைக்காக ஊருக்கு வந்திருந்தார். விடுமுறை முடிந்து கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 17) இரவு சென்னைக்குக் கிளம்புவதற்காகத் தனது நண்பர்களுடன் கோவில்பட்டி புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். சஞ்சய் பேருந்து நிலையம் வந்திருக்கும் தகவல் பெண்ணின் தந்தை குமாருக்குக் கிடைத்துள்ளது.
இதையடுத்து, காதலைச் சேர்த்து வைப்பது போலவும், பேசித் தீர்த்துக்கொள்ளலாம் என்றும் குமார் ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றியுள்ளார். தன் மகள் கனகலெட்சுமியிடம், "வா, சஞ்சயைப் பார்த்து உங்கள் கல்யாணத்தைப் பேசி முடிக்கலாம்" என்று நம்பவைத்து அழைத்துக்கொண்டு பேருந்து நிலையத்திற்கு விரைந்துள்ளார். தந்தையின் வார்த்தையை உண்மை என்று நம்பிய கனகலெட்சுமியும் ஆசையோடு வந்துள்ளார்.
அங்கு சஞ்சயைச் சந்தித்த குமாரும் அவரது உறவினர்களும், ஆரம்பத்தில் சாதாரணமாகப் பேசுவது போல் நடித்து, திடீரென வாக்குவாதத்தில் இறங்கியுள்ளனர். பேச்சுவார்த்தை முற்றிய நேரத்தில், குமாரும் அவருடன் வந்தவர்களும் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த கத்திகளை எடுத்து, கனகலெட்சுமியின் கண் முன்னாலேயே சஞ்சயை சரமாரியாகக் குத்தத் தொடங்கியுள்ளனர்.
திடீர் தாக்குதலால் நிலைகுலைந்த சஞ்சய், ரத்த வெள்ளத்தில் அலறியபடியே தப்பிக்க பேருந்து நிலையத்திற்குள் ஓடியுள்ளார். சஞ்சயுடன் வந்த நண்பர்கள் தடுக்க முயன்றும் பலனில்லை. வெறிபிடித்த அந்தக் கும்பல், சஞ்சயை விடாமல் துரத்திச் சென்று, பயணிகள் மத்தியில் ஓட ஓட விரட்டி, கழுத்து மற்றும் நெஞ்சுப் பகுதியில் கொடூரமாகக் குத்தியது.
இதைப் பார்த்த பொதுமக்கள் அலறியடித்துக்கொண்டு நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர். காதலி கனகலெட்சுமி கதறித் துடித்ததையும் பொருட்படுத்தாமல், சஞ்சயைச் குத்திச் சாய்த்துவிட்டு அந்தக் கும்பல் தப்பியோடியது. இந்த மோதலில் கொலையாளிகளில் ஒருவரான மாரிமுத்து என்பவருக்கும் கத்திப்பட்டுக் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸார், உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த சஞ்சயை மீட்டு கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். ஆனால், அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் பலனின்றி நள்ளிரவில் சஞ்சய் பரிதாபமாக உயிர் இழந்தார்.
இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸார், தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு தலைமறைவாக இருந்த காதலியின் தந்தை குமார் (43), அவரது தம்பி மாரிமுத்து (41) மற்றும் உறவினரான சங்கரநாராயணன் (23) ஆகிய 3 பேரை அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே அதிரடியாகக் கைது செய்தனர்.
காதலியை வைத்தே காதலனை வரவழைத்து, காதலியின் கண் முன்னரே நிகழ்த்தப்பட்ட இந்தக் கொடூரப் படுகொலை, சாதி அல்லது கௌரவப் பின்னணியால் நடந்த ஆணவக்கொலையா என்ற கோணத்தில் போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.