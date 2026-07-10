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'மகிழ்ச்சியாக வாழ இந்த வாழ்க்கையே போதும்' சத்குருவின் கிருஷ்ணலீலா நூல் வெளியீடு; பர்வீன் சுல்தானா பேச்சு

Sadhguru Krishna Leela Book : 'மகிழ்ச்சியாக வாழ இந்த வாழ்க்கையே போதுமானது' என கிருஷ்ண லீலா நூல் மூலம் நமக்கு உணர்த்துகிறார் சத்குரு என சென்னையில் நடைபெற்ற நூல் அறிமுக விழாவில் பிரபல பேச்சாளர் பர்வீன் சுல்தானா பேசினார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 10, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:35 PM IST
'மகிழ்ச்சியாக வாழ இந்த வாழ்க்கையே போதும்' சத்குருவின் கிருஷ்ணலீலா நூல் வெளியீடு; பர்வீன் சுல்தானா பேச்சு
Image Credit: Sadhguru Krishna Leela Book Launch in Chennai | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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