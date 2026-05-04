தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதியின் எண் 53 ஆகும். இது தமிழ்நாட்டின் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும், மேலும் இது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பொதுத் தொகுதியாகும். 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் கே. அசோக்குமார் 96,050 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் டி. செங்குட்டுவனை வெறும் 794 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் தோற்கடித்தார்.
கிருஷ்ணகிரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கிருஷ்ணகிரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கிருஷ்ணகிரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
கே. அசோக்குமார் - அ.தி.மு.க (AIADMK)
டாக்டர் ஏ. செல்லக்குமார் - காங்கிரஸ் (INC)
ஆர். முகுந்த் பாண்டியன் - த.வெ.க (TVK)
சுகந்தி பார்த்திபன் - நாம் தமிழர் கட்சி (NTK)
(குறிப்பு: சுயேச்சைகள் மற்றும் இதர சிறிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் இந்தத் தொகுதியில் போட்டியிட்டனர்.)
கிருஷ்ணகிரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள் : 265037
ஆண் வாக்காளர்கள்: 129777
பெண் வாக்காளர்கள்: 135200
மூன்றாம் பாலினம்: 17
கிருஷ்ணகிரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.7% ஆகும்
கிருஷ்ணகிரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021:
அதிமுக வேட்பாளர் கே. அசோக்குமார் 96,050 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி
திமுக வேட்பாளர் டி. செங்குட்டுவனை 794 வாக்குகள் என்ற மிகக் குறைந்த வித்தியாசத்தில் அவர் வெற்றி பெற்றார்.
வாக்கு சதவீதம்: 79.52%
வி. நிரந்தரி - நாம் தமிழர் கட்சி (NTK)
பெற்ற வாக்குகள் : 11,137
வாக்கு சதவீதம் 5.27%
ஆர்.கே.ரவிசங்கர் MNM பெற்ற வாக்குகள் 3,455, வாக்கு சதவீதம் 1.63%
கிருஷ்ணகிரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் தொகுதியில் 74.23% வாக்குகள் பதிவாகின.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்:
