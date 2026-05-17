/கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் புதிய ஆதார் சேவை மையம்! பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Krishnagiri New Aadhaar Seva Kendra: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் புதிய ஆதார் சேவை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பொதுமக்களுக்கு என்னென்ன சேவைகள் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
Krishnagiri New Aadhaar Seva Kendra: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் புதிய UIDAI ஆதார் சேவை மையத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் குமார் திறந்து வைத்தார்.கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம், வெங்கடாபுரம் ஊராட்சி, ஆசாத் நகர், சுங்கச்சாவடி சர்வீஸ் சாலை அருகில், SDS வளாகத்தில், புதிய UIDAI ஆதார் சேவை மையம் அமைந்துள்ளது.
இந்த மையத்தை திறந்து வைத்த பிறகு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் குமார் தெரிவித்ததாவது: இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI), கிருஷ்ணகிரி நகரில் குடிமக்கள் மையப்படுத்தப்பட்ட ஆதார் சேவைகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் முக்கியமான முயற்சியாக, கிருஷ்ணகிரி ஆசாத் நகரில் புதிய UIDAI ஆதார் சேவை மையம் (ASK) இன்று செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 3வது ஆதார் மையம்
சென்னை மற்றும் மதுரைக்கு அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது ஆதார் சேவை மையம் தற்போது கிருஷ்ணகிரியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2026 செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக 27 ஆதார் சேவை மையங்களைத் தொடங்க UIDAI பிராந்திய அலுவலகம், பெங்களூரு திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் மொத்த ஆதார் சேவை மையங்களின் எண்ணிக்கை 30 ஆக அதிகரிக்கும். இந்த ஆதார் சேவை மையத்தில் ஆதார் பதிவு, மக்கள் தொகை விவரங்கள் மற்றும் உயிர்வள (Biometric) தகவல் புதுப்பித்தல், பிழை திருத்தம், குறைதீர் சேவைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதார் சேவைகளும் ஒரே இடத்தில் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த மையம் அரசு பொது விடுமுறை நாட்களைத் தவிர அனைத்து நாட்களிலும் செயல்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு அதிக வசதியும் மேம்பட்ட சேவை அனுபவமும் கிடைக்கும்.
ஆதார் மையத்தில் சிறப்பு அதிகாரி
இந்த ஆதார் சேவை மையங்கள் நேரடியாக UIDAI மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் சக்கர நாற்காலி அணுகுமுறை, அணுகலுக்கான கழிப்பறை வசதிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட குறைதீர் அமைப்பு போன்ற வசதிகளுடன் இம்மையங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு ஆதார் சேவை மையத்திலும் ஒரு ASK மேலாளர் நியமிக்கப்பட்டு, பொதுமக்களின் குறைகளை பெற்று, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் அனுப்பி, விரைவான தீர்வை உறுதி செய்கிறார்.
மேலும், பொதுமக்கள் UIDAI Aadhaar Appointment Portal என்ற UIDAI ஆதார் முன்பதிவு தளத்தைப் பயன்படுத்தி ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து ஆதார் சேவைகளை பெறலாம். 5 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான கட்டாய உயிர்வள (Biometric) புதுப்பிப்பு சேவை தற்போது 2026 செப்டம்பர் வரை இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த சேவை பள்ளி முகாம்கள் மற்றும் ஆதார் சேவை மையங்கள் மூலமாக கிடைக்கிறது.
மேலும், அனைவருக்கும் எளிதில் அணுகக்கூடிய, திறமையான மற்றும் குடிமக்கள் மையப்படுத்தப்பட்ட ஆதார் சேவைகளை வழங்கும் UIDAI-யின் உறுதிப்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. இது டிஜிட்டல் ஆட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்தி, இந்திய அரசின் Ease of Living" மற்றும் நல்லாட்சிக் கொள்கைக்கு துணைபுரிகிறது என தெரிவித்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் பெங்களூர் UIDAI பிராந்திய அலுவலக துணை இயக்குநர் திருமதி.பிரியா ஸ்ரீகுமார், செய்தித் தகவல் பணியகம் (PIB), ஆகாஷ்வாணி, தூர்தர்ஷன், ஆதார் சேவை மைய பணியாளர்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநரான BLS International நிறுவன பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.