பாலியல் தொல்லை... 2 வயது குழந்தை பலி.... கைதான திமுக நிர்வாகி - முழு பின்னணி

Krishnagiri Hosur Crime Latest News: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்செட்டி அடுத்துள்ள ஜேசுராஜபுரம் ஊராட்சி கவுண்டன் கொட்டாய் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராணி (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). 24 வயதான இந்த பெண்மணியும், ஓசூரில் கட்டட வேலை செய்து வந்த சூர்யா (28) என்பவரும் காதலித்து இருவீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து கொண்டனர். சூர்யா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாந்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்.
கணவரை பிரிந்த வாழும் பெண்
சூர்யா - ராணி ஜோடிக்கு திருமணம் முடிந்தபின் இருவரும் கீழ்பெண்ணாந்தூர் கிராமத்தில் வசித்து வந்தனர். இவர்களுக்கு இரண்டரை வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. கணவனிடம் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவரை பிரிந்த ராணி, குழந்தையுடன் தனது தாய் வீட்டுக்கு வந்து அங்கேயே வாழ்ந்து வந்துள்ளார். சூர்யா கவுண்டன்கொட்டாய் கிராமத்திற்கு அவ்வப்போது சென்று தனது குழந்தையை பார்த்து விட்டு சென்றுள்ளார்.
டிசம்பரில் உயிரிழந்த குழந்தை
கடந்த டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி குழந்தைக்கு வலிப்பு வந்ததாக கூறி ராணி, அஞ்செட்டி பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றுள்ளார். குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர் குழந்தை இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார். இதுகுறித்து அறிந்த குழந்தையின் தந்தை சூர்யா குழந்தையின் உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக அஞ்செட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
போலீசார் தீவிர விசாரணை
அதன் பேரில் காவல்துறையினர் சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். குழந்தையின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் குழந்தையின் பிறுப்புறுப்பில் உள்காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. இது தொடர்பாக, போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
திருமணத்தை தாண்டிய உறவு
கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த ராணிக்கும், ஜேசுராஜபுரம் அடுத்துள்ள கோழம்பை காடு கிராமத்தை சேர்ந்த பெரியநாயகம் (40) என்பவருக்கும் திருமணத்தை தாண்டிய உறவு இருந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இந்த பெரியநாயகன் அஞ்செட்டி பகுதியின் திமுக ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளர் பொறுப்பில் இருப்பவர்.
பெரியநாயகம் கைது
ஒருநாள், ராணி இல்லாத நேரத்தில் பெரியநாயகம் அந்த குழந்தையை பாலியல் தொந்தரவுக்கு உள்ளாக்கி தவறாக நடந்துள்ளார் என்பது போலீசாரில் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அஞ்செட்டி போலீசார் திமுக ஒன்றிய நிர்வாகியான பெரியநாயகம் போக்சோ சட்டத்தின் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, கிருஷ்ணகிரி மகிளா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி தர்மபுரி மாவட்டம் சிறையில் அடைத்தனர்.
வெறி பிடித்த மிருகங்கள்...
இச்சம்பவம் பெரும் அரசியல் ரீதியாகவும் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. காமவெறி பிடித்த மிருகங்களை வளர்த்துவிடும் அறிவாலயம் என தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திமுகவை கடுமையாக சாடி பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "கிருஷ்ணகிரியில் 2 வயதே ஆன பெண் குழந்தையைத் திமுகவின் இளைஞரணி கிளைச் செயலாளர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்றிருப்பதாக வெளிவந்துள்ள செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
காமவெறி பிடித்த மிருகங்களை வளர்த்துவிடும் அறிவாலயம்!
கிருஷ்ணகிரியில் 2 வயதே ஆன பெண் குழந்தையைத் திமுகவின் இளைஞரணி கிளைச் செயலாளர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்றிருப்பதாக வெளிவந்துள்ள செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
ஆட்சி அரியணை ஏறிய ஐந்தாண்டுகளில், "திமுககாரன்" எனும்… pic.twitter.com/RC2ZK4wSXk
— Nainar Nagenthran (@NainarBJP) February 27, 2026
ஆட்சி அரியணை ஏறிய ஐந்தாண்டுகளில், 'திமுககாரன்' எனும் அடைமொழி வழங்கி, ஆளுங்கட்சி கர்வத்தை ஊட்டி வளர்த்து, பச்சிளம் குழந்தையைக் கூட விட்டுவைக்காமல், பாலியல் இச்சையில் வேட்டையாடும் கொடூர மிருகங்களை வளர்த்துவிடும் கூடாரமாகவே மாறிவிட்ட திமுக ஆட்சி ஒழிந்தால் மட்டுமே தமிழகத்தில் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
