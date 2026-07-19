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கிருஷ்ணகிரி வேலைவாய்ப்பு: முதுகலை பட்டதாரிகள் ஜூலை 20 -க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

Krishnagiri Government Jobs : மதி சிறகுகள் தொழில் மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடத்துக்கு ஜூலை 20 ஆம் தேதிக்குள் முதுகலை பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:03 PM IST
கிருஷ்ணகிரி வேலைவாய்ப்பு: முதுகலை பட்டதாரிகள் ஜூலை 20 -க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்!
Image Credit: Krishnagiri Government JobsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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