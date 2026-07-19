/கிருஷ்ணகிரி வேலைவாய்ப்பு: முதுகலை பட்டதாரிகள் ஜூலை 20 -க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

Krishnagiri Government Jobs : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ‘மதி சிறகுகள் தொழில் மையத்தில்’ காலியாக உள்ள முக்கிய பணியிடத்திற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி வட்டத்தில் உள்ள மட்டிகானப்பள்ளி ஊராட்சியில் தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்கத் திட்டம் Phase-II (வாழ்ந்து காட்டுவோம் திட்டம்) கீழ், ‘மதி சிறகுகள் தொழில் மையம்’ (Mathi Sirugugal Thozhil Maiyam - MSTM) அமைக்கப்பட்டுச் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த மையத்தின் மூலம், திட்டத்தின் கீழ் கண்டறியப்பட்ட தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் பிற அரசுத் துறை சார்ந்த தொழில் கடன் திட்டங்கள் மூலம் பயன் பெற விரும்பும் ஊரக மக்களுக்குத் தேவையான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, மாவட்டம் முழுவதும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய ஊரகத் தொழில்களுக்குத் தேவையான தொழில் திட்டங்களைதயாரித்தல், நிதிச் சேவைகளைப் பெற வழிவகுத்தல் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கான திறன் வளர்ப்புப் பயிற்சிகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியப் பணிகளை இம்மையம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
தற்போது இம்மையத்தின் செயல்பாடுகளைத் தொய்வின்றி முன்னெடுத்துச் செல்ல, தொழில் முனைவு நிதி அலுவலர் பணிக்கு தகுதியான நபர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.
கல்வித் தகுதி: விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனத்தில் முதுகலை பட்டம் (Post Graduate Degree) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்களின் வயது 40 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
இப்பணிக்கான விண்ணப்பப் படிவங்கள், தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்த விரிவான விவரங்களை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.krishnagiri.nic.in என்ற முகவரியில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
தகுதியுடைய நபர்கள் தங்களின் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களை உரிய சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் இணைத்து, நேரடியாகவோ அல்லது தபால் (Post) மூலமாகவோ கீழே குறிப்பிட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
உதவி இயக்குனர் / மாவட்ட செயல் அலுவலர்,
தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்கத் திட்டம் Phase-II (வாழ்ந்து காட்டுவோம் திட்டம்),
மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு (மகளிர் திட்டம்),
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
கிருஷ்ணகிரி - 635 115.
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் உரிய அலுவலகத்திற்குச் சென்றடைய வேண்டிய கடைசி நாள் 20.07.2026 அன்று மாலை 4:00 மணி ஆகும். தகுதியான ஊரகப் பட்டதாரி இளைஞர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு: இப்பணி நியமனம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது கூடுதல் விவரங்கள் தேவைப்படின், மாவட்ட அலுவலகத்தை 04343-296718 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு அறிந்துகொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் தனது செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.