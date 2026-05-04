தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Krishnarayapuram election result: கிருஷ்ணராயபுரம் (SC) சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் முழுமையான புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 06:26 AM IST
  • கிருஷ்ணராயபுரம் (SC) சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்
  • வெற்றி வேட்பாளர்கள் விவரம்
  • வாக்கு எண்ணிக்கை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Krishnarayapuram election result: கரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) (Krishnarayapuram SC), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 136-வது தொகுதியாகும். காவிரி ஆற்றின் தென்கரையில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, வெற்றிலைச் சாகுபடி மற்றும் விவசாயத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. இது கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வரும் ஒரு முக்கியத் தனித் தொகுதியாகும்.

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இத்தொகுதியின் புதிய எம்.எல்.ஏ யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெறும்.

கிருஷ்ணராயபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): சி. கே. ராஜா

அதிமுக (AIADMK): டாக்டர் எஸ். திவ்யா

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வி. சத்யா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மதன்

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,12,937 (தோராயமாக)

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,02,450

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,10,460

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 27

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் 86.2% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது கடந்த 2021 தேர்தலை விட (84.4%) சற்றே அதிகம்.

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கே. சிவகாமசுந்தரி (திமுக) - 96,540 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: முத்துக்குமார் (அதிமுக) - 64,915 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர். இலக்கியா - 9,706 வாக்குகள்

தேமுதிக: எம். கதிர்வேல் - 1,946 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 31,625 வாக்குகள்

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் 84.4% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

கரூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

குளித்தலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

 

