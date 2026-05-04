தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Krishnarayapuram election result: கரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) (Krishnarayapuram SC), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 136-வது தொகுதியாகும். காவிரி ஆற்றின் தென்கரையில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, வெற்றிலைச் சாகுபடி மற்றும் விவசாயத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. இது கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வரும் ஒரு முக்கியத் தனித் தொகுதியாகும்.
கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இத்தொகுதியின் புதிய எம்.எல்.ஏ யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெறும்.
கிருஷ்ணராயபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சி. கே. ராஜா
அதிமுக (AIADMK): டாக்டர் எஸ். திவ்யா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வி. சத்யா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மதன்
கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,12,937 (தோராயமாக)
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,02,450
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,10,460
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 27
கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் 86.2% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது கடந்த 2021 தேர்தலை விட (84.4%) சற்றே அதிகம்.
கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே. சிவகாமசுந்தரி (திமுக) - 96,540 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: முத்துக்குமார் (அதிமுக) - 64,915 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர். இலக்கியா - 9,706 வாக்குகள்
தேமுதிக: எம். கதிர்வேல் - 1,946 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 31,625 வாக்குகள்
கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் 84.4% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
கரூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
