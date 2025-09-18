சசிகலா ஓபிஎஸ், தினகரனை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இபிஎஸ் திணறுகிறார் - கிருஷ்ணசாமி!

திண்டுக்கல்லில் இன்று (செப்டம்பர் 18) புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவன தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, 2026ல் தேர்தல் வரவுள்ளது. ஆளும் கட்சியை எதிர்த்து பேசுவதற்கு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் உள்ளன. 505 வாக்குறுதிகள் கொடுத்துள்ளனர், அதில் எது நிறைவேற்றப்பட்டது நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது உள்ளது.
மதுரை விமான நிலையத்தில் பெயர் சூட்டுவது குறித்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளப்பட்டியில் பேசியுள்ளார்.இதுகுறித்து நேற்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசியதாக தெரிகிறது. சசிகலா ஓபிஎஸ் மற்றும் தினகரன் ஆகியோர்களை சந்திக்க முடியாமல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி திணறுகிறார் என்பது தெரிகிறது. இதில் அவருக்கு பிரச்சனை இருப்பதும் தெரிகிறது. இதனை அரசியல் ரீதியாக மட்டுமே கையாள வேண்டும்.
மறைந்த தலைவர்கள் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் அல்லது ஒரு பெயரை வைக்கும் பொழுது அதற்கு எதிர்ப்பு மற்றொரு பெயரை வைப்பது என்ற அரசியல் சூழ்நிலையை உருவாக்கி அது அவர்களுடைய தியாகம். முத்துராமலிங்க தேவர் பல்வேறு விஷயங்களுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து இருந்தாலும் கூட ஆதரவும் இருக்கும் எதிர்ப்பும் இருக்கும்.
ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் சுந்தரலிங்கனார் பெயரை வைப்பதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதற்கு பின்பு தமிழ்நாட்டில் அரசு கட்டிடங்களுக்கும் விமான நிலையங்களுக்கும் ரயில் நிலையங்களுக்கும் தலைவர்கள் பெயரை வைப்பது எடுபடாது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொறுப்பு வாய்ந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர்.
2026 இல் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க இருக்கும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிச்சாமி சர்ச்சைக்கான விஷயங்களை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒருத்தரப்பினரை முழுமையாக திருப்திப்படுத்த முடியுமா முடியாதா என்பது வேறு விஷயம். ஆனால் அதற்கு எதிராக பலர் திரண்டு விடுவார்கள். அரசியல் பிரச்சினைகளை அரசியல் ரீதியாக பேசி தீர்த்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் சமூக முரண்பாடுகளை உருவாக்குவது மாதிரி இந்தப் பெயர் அந்தப் பெயர் வைக்கலாம் என்பது சமூகமான நிலையை சீர்குலைத்து விடும்.
எடப்பாடி பழனிச்சாமி மறைந்த தலைவர்களின் பெயர்களை வைத்து அவர்களை பலியாடு ஆக்கக்கூடாது என கூறுகிறேன்.ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கெடுத்தால் தான் ஏழை மக்களுக்கு உதவ முடியும். ஆட்சியில் பங்கு கொடுப்பவர்களுக்கு தான் எங்கள் ஆதரவு. ஜனவரி 7ல் மதுரையில் நடைபெறும் மாநாட்டில் எங்கள் அரசியல் நிலைப்பாட்டை அறிவிப்போம். ஆட்சியில் பங்குபெறும் வாய்ப்பை பிரதானமாக கருதி எங்கள் கூட்டணி அமையும். நாங்கள் தற்போது நடுநிலையாக இருக்கிறோம். 2026 ல் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது தான் எங்களின் பிரதான நோக்கம். நாங்கள் வெற்றிபெறனும், சட்டசபைக்கு செல்லவேண்டும்.
தவெக புதிதாக அரசியல் களத்தில் நுழைந்துள்ள இயக்கம். அவர்கள் நாளுக்கு நாள் தங்கள் செல்வாக்கை அதிகரித்து வருகின்றனர். அதை இன்னும் பன்மடங்கு அதிகமாக்குவார்களா என பொறுத்திருந்து பார்க்கவேண்டும். தவெக-வை கணித்த பிறகே முடிவெடுப்போம் என தெரிவித்தார்.
