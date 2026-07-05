/“எடப்பாடி பழனிசாமியின் குறுகிய எண்ணம்”.. கிருஷ்ணசாமி பேட்டி

தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த நேர்காணல் ஒன்றில், புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கே. கிருஷ்ணசாமி அரசியல் நிலவரங்கள் குறித்து பல்வேறு பரபரப்பான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அவர் பேசியதாவது, கூட்டணியில் உள்ள மற்ற கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் அதிகாரம் வழங்க அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு விருப்பமில்லை. தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையின் போது, நாங்கள் தொடக்கத்தில் 15 இடங்கள் கேட்டு, பின்னர் 7 இடங்கள் வரை இறங்கி வந்தோம். இறுதியாக, இடங்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து கொண்டாவது, ஆட்சி கட்டிலில் அமரும்போது தங்களுக்கு ஒரு அமைச்சர் பதவியை உறுதி செய்யுமாறு கோரினோம்.
ஆனால், "ஆட்சியில் பங்கு கொடுப்பதற்கு பதிலாக நான் எதிர்க்கட்சியாகவே இருந்துவிடுகிறேன்" என்பதுதான் பழனிசாமியின் பதிலாக இருந்தது. யாருடனும் அதிகாரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடாது என்ற குறுகிய எண்ணத்தில்தான் அவர் செயல்பட்டார். திமுகவிற்கு பொருத்தமான மாற்று சக்தி அதிமுகதான் என்பதை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்க அவர் தவறிவிட்டார்.
மறுபுறம், திமுகவை தீய சக்தி என்றும், தன்னை தூய சக்தி என்றும் காட்டி நடிகர் விஜய் ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கினார். ஆனால், அண்ணா மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் ஆகியோரின் பெயர்களை பயன்படுத்துவதை தாண்டி, அவரிடம் முறையான கொள்கைகளோ, தெளிவான தொலைநோக்கோ அல்லது வலுவான அடித்தளமோ இல்லை.
திமுகவை எதற்காக வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்கான சரியான காரணங்களை எடப்பாடி பழனிசாமியால் முன்வைக்க முடியவில்லை. அதேபோல, விஜய்யின் பலவீனங்களை அம்பலப்படுத்தவும் அவர் தவறிவிட்டார்.
இந்த அரசியல் மாற்றத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஒரு முக்கிய காரணம். உண்மையில், தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சியை பிடித்ததற்கு பாஜகதான் முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். தேர்தலில் வெல்வதற்கான முறையான திட்டங்கள் எதுவும் அவர்களிடம் இருக்கவில்லை. பாஜக வெற்றி பெற்றதாகக் கூறப்படும் 28 தொகுதிகளும் அதிமுகவால் எளிதில் வென்றிருக்க முடியாத இடங்களாகும்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அதிமுகவினரைக் கடுமையான ஊழல்வாதிகள் என்று விஜய் விமர்சித்தார். ஆனால், இப்போது அதே அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் தவெகவில் அதிக அளவில் இணைந்து வருகிறார்கள்.
"வெற்றி பெற்று ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத சூழலில், எதற்காக இந்த ராஜினாமாக்கள் நடக்கின்றன? இந்த வினாக்களுக்கு முறையான விளக்கம் கிடைக்கப் பெறாமல் தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தலை நடத்தக் கூடாது." என தெரிவித்தார்.