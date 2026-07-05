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“எடப்பாடி பழனிசாமியின் குறுகிய எண்ணம்”.. கிருஷ்ணசாமி பேட்டி

அதிமுகவின் அதிகாரப் பகிர்வு மறுப்பும், பாஜகவின் திட்டமிடல் இன்மையுமே தவெக-வின் வெற்றிக்குக் காரணம் என புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 05, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:02 PM IST
“எடப்பாடி பழனிசாமியின் குறுகிய எண்ணம்”.. கிருஷ்ணசாமி பேட்டி
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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