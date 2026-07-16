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கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்: லீக்கான தரவுகள்... ஷாக்கில் நிர்வாகம் - என்ன மேட்டர்?

Kudankulam Nuclear Plant Data Leak : கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 19 ஆயிரம் கோப்புகள் டார்க் வெப்பில் கசிந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இதுகுறித்து இந்திய அணுசக்தி கழகம் அளித்த விளக்கத்தை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:29 PM IST
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்: லீக்கான தரவுகள்... ஷாக்கில் நிர்வாகம் - என்ன மேட்டர்?
Image Credit: Kudankulam Powerplant | Image Source : Zee BureauSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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