/கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்: லீக்கான தரவுகள்... ஷாக்கில் நிர்வாகம் - என்ன மேட்டர்?

Kudankulam Nuclear Plant Data Leak : திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் முக்கியமான கோப்புகளை ரான்சேம்வேர் கும்பல் ஒன்று ஹேக் செய்து, முக்கிய தரவுகளை திருடி டார்க் வெப்பில் லீக் செய்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.
இந்நிலையில், இதுகுறித்து இந்திய அணுசக்தி கழகம் (NPCIL) விளக்கம் அளித்துள்ளது. பொதுவெளியில் பரவி வரும் தகவல்கள் அனைத்தும், அணுசக்தி பாதுகாப்புடன் தொடர்பில்லாத, ஒரு சாதாரண அனல் மின் நிலையத்திற்கு தேவையான 'பொதுவான சேவை விதிகள்' சார்ந்தவை மட்டுமே என்று NPCIL தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து NPCIL கார்ப்பரேட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் பிரதீக் அகர்வால் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "முக்கியமான பாதுகாப்புத் தரவுகள் எதுவும் கசியவில்லை. கூடங்குளத்தின் பொதுவான சேவை வசதிகளுக்கான பொறியியல் மற்றும் கட்டுமான ஒப்பந்தம், பொது டெண்டர் மூலம் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் (Reliance Infrastructure) நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.
இந்த வசதிகள் வழக்கமான அனல் மின் நிலையங்கள் மற்றும் மற்ற தொழிற்சாலைகளில் இருப்பவை போன்றதே ஆகும். இவை அணுசக்தி பாதுகாப்பு அல்லது முக்கிய பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையவை அல்ல" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டெண்டர் நடைமுறைக்காக வழங்கப்பட்ட வரைபடங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த வடிவமைப்பு கோப்புகளே அவை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இந்த விவகாரம் கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய அதிகாரிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
With reference to reports circulating in the media regarding the Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) Units 3 & 4, it is clarified that the Engineering, Procurement and Construction (EPC) contract for the Common Services – Balance of Plant (BoP) package was awarded to… pic.twitter.com/59s6RRczXm— ANI (@ANI) July 16, 2026
ராயட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்தின்படி, 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2025ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 19 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோப்புகளை World Leaks என்ற ரான்சம்வர் கும்பல் கைப்பற்றியுள்ளது.
இதில் அணுமின் நிலையத்தின் குளிரூட்டும் அமைப்புகள், காற்றோட்ட வசதிகள், பொறியியல் வரைபடங்கள், இந்தியா - ரஷ்யா பொறியாளர்களின் கூட்டாய்வு அறிக்கைகள், விநியோகஸ்தர்களின் பட்டியல்கள் ஆகியவை லீக் ஆகி உள்ளன என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 3வது மற்றும் 4வது அணு உலைகளின் கட்டுமானப் பணிகளுக்காக 2018ஆம் ஆண்டில் Reliance Infrastructure ஒப்பந்தம் பெற்றது. இந்தத் தரவுகள் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் மூன்றாம் தரப்பு சர்வர் வழங்குநரான Yotta மூலம் கசிந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பகுதி அளவிலான தரவுகள் கசிந்திருப்பதை ரிலையன்ஸ் குழுமம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
கடந்த மே 29ஆம் தேதி அன்று யோட்டா சர்வரில் சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிககைகள் கண்டறியப்பட்டு ஜூன் இறுதியில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த விவகாரம் குறித்து தற்போது இந்திய கணினி அவசரக்கால பதிலளிப்புக் குழு மற்றும் NPCIL அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் என கூடங்குளம் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டிலும் கூடங்குளம் நிர்வாக நெட்வார்க்கில் வடகொரியா மால்வர் தாக்குதல் நடந்தது. அப்போது தங்களின் முக்கிய நெட்வோர்க் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் விளக்கம் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது இந்த விவகாரத்தில், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் உயர் அதிகாரிகள் எவரும் அதிகாரப்பூர்வமாக கருத்து தெரிவிக்கவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.