தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குளித்தலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kulithalai election result : கரூர் மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள குளித்தலை (Kulithalai), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 137-வது தொகுதியாகும். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் 1957-இல் முதன்முதலில் சட்டமன்றத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெருமைக்குரிய தொகுதி இது. விவசாயத்தைச் சார்ந்துள்ள இத்தொகுதி, பெரம்பலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
குளித்தலை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று மிக உற்சாகமாக நடைபெற்றது. இத்தொகுதியின் வெற்றி-தோல்வியைத் தீர்மானிக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற உள்ளது.
குளித்தலை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): எஸ். ஏ. சந்திரன்
அதிமுக (AIADMK): எஸ். கருணாகரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நன்மாறன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி. பாலசுப்பிரமணி
குளித்தலை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,21,988
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,08,120
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,13,858
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 10
குளித்தலை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் குளித்தலை தொகுதியில் வியக்கத்தக்க வகையில் 92.7% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கரூர் மாவட்டத்தின் பிற தொகுதிகளைப் போலவே இங்கும் மக்கள் மிக அதிக அளவில் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றியுள்ளனர்.
குளித்தலை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: இரா. மாணிக்கம் (திமுக) - 1,00,829 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: என்.ஆர். சந்திரசேகர் (அதிமுக) - 77,289 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சீனி பிரகாசு - 11,511 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்: வி. நிரோஷா - 761 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 23,540 வாக்குகள்
குளித்தலை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் குளித்தலை தொகுதியில் 86.43% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
கரூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ