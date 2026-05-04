தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குளித்தலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kulithalai election result : குளித்தலை சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சி வாரியான முழு விவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 06:31 AM IST
Kulithalai election result : கரூர் மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள குளித்தலை (Kulithalai), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 137-வது தொகுதியாகும். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் 1957-இல் முதன்முதலில் சட்டமன்றத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெருமைக்குரிய தொகுதி இது. விவசாயத்தைச் சார்ந்துள்ள இத்தொகுதி, பெரம்பலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

குளித்தலை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று மிக உற்சாகமாக நடைபெற்றது. இத்தொகுதியின் வெற்றி-தோல்வியைத் தீர்மானிக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற உள்ளது.

குளித்தலை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): எஸ். ஏ. சந்திரன்

அதிமுக (AIADMK): எஸ். கருணாகரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நன்மாறன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி. பாலசுப்பிரமணி

குளித்தலை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,21,988

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,08,120

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,13,858

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 10

குளித்தலை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் குளித்தலை தொகுதியில் வியக்கத்தக்க வகையில் 92.7% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கரூர் மாவட்டத்தின் பிற தொகுதிகளைப் போலவே இங்கும் மக்கள் மிக அதிக அளவில் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றியுள்ளனர்.

குளித்தலை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: இரா. மாணிக்கம் (திமுக) - 1,00,829 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: என்.ஆர். சந்திரசேகர் (அதிமுக) - 77,289 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: சீனி பிரகாசு - 11,511 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்: வி. நிரோஷா - 761 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 23,540 வாக்குகள்

குளித்தலை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் குளித்தலை தொகுதியில் 86.43% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

கரூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

