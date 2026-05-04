தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kumarapalaiyam Election Result 2026: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள குமாரபாளையம் (Kumarapalaiyam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 10:29 AM IST
குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 97) தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கியமான பொதுத் தொகுதியாகும். இது ஈரோடு மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. அதிமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதியில், 2021-ல் அதிமுகவைச் சேர்ந்த பி. தங்கமணி வெற்றி பெற்றார். இத்தொகுதியில் குமாரபாளையம் மற்றும் பள்ளிப்பாளையம் தாலுக்கா பகுதிகள் உள்ளன.

குமாரபாளையம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி 2026 தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நிறைவடைந்தது. இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மே 4 அன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. பிரதான கட்சிகளான அதிமுக, திமுக மற்றும் தவெக இடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது.

குமாரபாளையம்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026:

அதிமுக (AIADMK): பி. தங்கமணி 

திமுக (DMK): எஸ். பாலு
 
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): யுவராணி சுரேஷ் 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): சி. விஜயலட்சுமி 

குமாரபாளையம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: ~2,59,554
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,25,708
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,33,768
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 55

குமாரபாளையம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 80.67% ஆகும்.

குமாரபாளையம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021 

வெற்றி: பி. தங்கமணி (அதிமுக) - 1,00,800 வாக்குகள்

குமாரபாளையம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் குமாரபாளையம் தொகுதியில் 82.4% வாக்குகள் பதிவாகின.

நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

