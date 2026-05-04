தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kumbakonam Election Result 2026: கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கும்பகோணம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எழுபத்து ஒன்றாவது (171) தொகுதியாகும். இது மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட தொகுதியாக உள்ளது. பொதுப் பிரிவைச் சேர்ந்த கும்பகோணம் தொகுதி, காவிரி டெல்டா பகுதியில் அமைந்துள்ள கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதி. இது பல விவசாய கிராமங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
கும்பகோணம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கும்பகோணம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
கும்பகோணம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சாக்கோட்டை கா.அன்பழகன்
பாஜக (BJP): அசோக் குமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆனந்த்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்.வினோத்
கும்பகோணம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,54,318
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,23,507
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,796
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 15
கும்பகோணம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 81.04% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கும்பகோணம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அன்பழகன் (திமுக) - 96,057 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஸ்ரீதர் வாண்டையார் (MRMK) - 74,674 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: மோ.ஆனந்த் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 12,480 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: எஸ்.பாலமுருகன் (அமமுக) - 6,523 வாக்குகள்
கும்பகோணம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கும்பகோணம் தொகுதியில் 72.37% வாக்குகள் பதிவாகின.
