கும்பகோண கொலை வழக்கு! 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் தீர்ப்பு..பெண்ணுக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:10 PM IST
  • 5 வருடம் முன்னர் நடந்த கொலை
  • பெண்ணுக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை
  • கோர்ட் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு!

Kumbakonam Murder Case : ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற படுகொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஐந்து நபர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையும், இக்கொலை தொடர்பான வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக உள்ள ருக்மணிக்கு இரண்டு ஆயுள் தண்டனைகள் விதித்து கும்பகோணம் நீதிமன்றம் இன்று பரபரப்பு தீர்ப்பு.

கும்பகோணம் அருகே வலையப்பேட்டை நடுசாலை என்ற இடத்தில் கடந்த 17 5 20 தேதி அன்று இரண்டு அணிகளுக்கு இடையே கேரம் போட்டி நடைபெற்றுள்ளது. அப்போது இரு பிரிவினர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இரண்டு நாட்கள் கழித்து மீண்டும் இவர்களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டது இந்த மோதலை தடுப்பதற்காக பன்னீர் என்பவர் இரு தரப்பினரையும் விலக்கி உள்ளார் .அப்போது ஒரு தரப்பினர் அறிவாளால் பன்னீரை வெட்டினர் .பலத்த காயமடைந்து கும்பகோணம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் பன்னீர் உயிரிழந்தார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கும்பகோணம் தாலுகா காவல் நிலையத்தார் வழக்கு பதிவு செய்து அருண்குமார், சௌந்தர்ராஜன், சுரேஷ், பாலாஜி மற்றும் ருக்மணி ஆகிய ஐந்து நபர்களை கைது செய்தனர். பன்னீர்  கொலை வழக்கு கும்பகோணம் கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இவ்வழக்கின் தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்பட்டது. இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அருண்குமார் , iசௌந்தர்ராஜன், சுரேஷ், பாலாஜி மற்றும் ருக்மணி ஆகிய அனைவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியாக இருக்கும் ருக்மணிக்கு கூடுதலாக ஒரு ஆயுள் தண்டனையும் வழங்கி நீதிபதி  ராதிகா தீர்ப்பு அளித்தார். இந்த சம்பவம் கும்பகோணம் நீதிமன்ற வளாகத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

