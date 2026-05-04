தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: குன்னம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kunnam Election Result 2026: குன்னம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குன்னம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று நாற்பத்தி எட்டாவது (148) தொகுதியாகும். இத்தொகுதியில் விவசாயமே பிரதான தொழில் ஆகும். குன்னம் பகுதிகளில் பருத்தி, மக்காச்சோளம், மஞ்சளும், செந்துறை தாலுகா பகுதிகளில் பருத்தி, முந்திரி உள்ளிட்டவை அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
குன்னம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். குன்னம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்.
குன்னம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK) : சி.சிவசங்கர்
அஇஅதிமுக (AIADMK): சரண்யா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கீர்த்திவாசன்
தவெக (TVK): எம்.ரேவதி
குன்னம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,68,095
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,32,318
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,35,774
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 3
குன்னம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.04% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
குன்னம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் (திமுக) - 1,03,922 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆர்.டி.ராமசந்திரன் (அஇஅதிமுக) - 97,593 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ப அருள் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,354 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: கார்த்திகேயன் (அமமுக) - 2,118 வாக்குகள்
குன்னம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் குன்னம் தொகுதியில் 80.88% வாக்குகள் பதிவாகின.
பெரம்பலூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
குன்னம்
பெரம்பலூர் (தனி)
