/டிகிரி போதும்: அரியலூர் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் மாதம் ரூ.35,400

KVK Recruitment 2026: வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் உதவியாளர் பணிக்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான தகுதிகள் மற்றும் சம்பள விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆககஸ்ட் 17 கடைசி நாள் ஆகும். 18 முதல் 27 வயது வரை உள்ள தகுதியானவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்த பணியிடத்தின் பதவி, சம்பளம், கல்வித் தகுதி மற்றும் பிற விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
|விவரம்
|அம்சம்
|பதவி
|உதவியாளர் (Assistant)
|சம்பளம்
|மாதம் ரூ.35,400 (லெவல் 6, 7வது ஊதியக் குழு)
|காலியிடங்கள்
|01
|கல்வி தகுதி
|அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலைப் பட்டம்.
உள்ளூர் மொழி (தமிழ்) தெரிந்திருப்பது விரும்பத்தக்கது.
|வயது வரம்பு
|18 முதல் 27 வயது வரை
SC / ST: 5 ஆண்டுகள்
OBC: 3 ஆண்டுகள்
PwBD (General / EWS): 10 ஆண்டுகள்
PwBD (SC / ST): 15 ஆண்டுகள்
PwBD (OBC): 13 ஆண்டுகள்
ST/ SC/ Ex-s/ PWD: ரூ. 250
மற்றவர்களுக்கு: ரூ.500
நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.
தலைவர், ICAR – Krishi Vigyan Kendra,
சோழமாதேவி அஞ்சல்,
ஜெயங்கொண்டம் (வழி),
உடையார்பாளையம் வட்டம்,
அரியலூர் மாவட்டம் – 612 902,
தமிழ்நாடு.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: காலக்கெடுவிற்கு பிறகு அனுப்பப்பட்ட அல்லது முழுமையற்ற விண்ணப்பங்கள் பரிலிக்கப்பட மாட்டாது. விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் உள்ள தகுதிகள் அனைத்தும் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.