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டிகிரி போதும்: அரியலூர் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் மாதம் ரூ.35,400

KVK Recruitment 2026: வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்த காலிப்பணியிடத்தின் பதவி, சம்பளம், கல்வித் தகுதி மற்றும் பிற விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:46 AM IST
டிகிரி போதும்: அரியலூர் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் மத்திய அரசு வேலை, சம்பளம் மாதம் ரூ.35,400
Image Credit: KVK Recruitment 2026 s(Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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