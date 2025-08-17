English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திமுக தலைவர்கள் பலர் பாஜகவிற்கு வர உள்ளனர்.. உண்மையை போட்டுடைத்த எல். முருகன்!

திமுகவில் இருந்து பாஜகவிற்கு வர பலர் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்கள் எங்களுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகிறார்கள் என்றும் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 17, 2025, 05:28 PM IST
  • திமுகவில் இருந்து பலர் பாஜகவில் இணைய உள்ளனர்
  • எல்.முருகன் பேச்சு

மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, பல இடங்கள் கோரிக்கை பல இடங்களில் நின்று செல்லவேண்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 38 ரயில் நிலையங்களில் இன்று செல்வதற்காக ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவி அறிவித்துள்ளார். இது நாளைலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும். குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து பெங்களூர் செல்லும் 2 ரயில்கள் ஆம்பூரில் நின்று செல்ல இருக்கிறது. 

இந்த நிதி ஆண்டில் மட்டும் 6, 626 கோடி ரூபாய் ரயில்வே துறையில் தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 800 கோடி ரூபாய் உலக தர வாய்ந்த விமான நிலையத்திற்கு நிகரான தரத்தில் மாற்றப்பட இருக்கிறது.  13 மாவட்டங்கள் இதன் மூலம் பயன்பெறும் என்றார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பெரிய ஆதரவு அவரது சுற்றுப்பயணத்தில் கிடைக்கிறது. பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு வருகிறார்கள் – இது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் யாத்திரை அதை பார்த்து பயந்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஸ்டாலின் உளறிக் கொண்டிருக்கிறார். திருமாவளவன் பட்டியல் இன மக்களுக்கு என்ன பொறுத்தவரை துரோகம் செய்து வருகிறார். 

இந்த 5 ஆண்டுகளில் திருமா எந்த இடத்திலும் பட்டியல் மக்களுக்காக வாய் திறந்தது கிடையாது. பட்டியலின மக்கள் மீது அக்கறை சிறிதும் அவருக்கு அக்கறை இல்லை. அவருக்கு திமுக கூட்டணியில் ஒட்டிக்கொள்ள வேண்டும். கூட்டணியில் இருந்து எம்எல்ஏ எம்பி ஆக வேண்டும் என்பது தான் அவரது குறிக்கோள். பட்டியலின மக்களுக்காக எல்லோரும் தான் குரல் கொடுக்கிறோம். 

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இந்த கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெறக்கூடிய கூட்டணி. திமுக கூட்டணி படுதோல்வி அடையப்போகிறது. தேர்தல் நேரத்தில் அந்த கட்சியிலிருந்து இந்த கட்சிக்கு போவது இந்த கட்சியில் இருந்து அந்த கட்சிக்கு போவது என்பது நடக்கும். ஆனால் தேர்தல் நேரத்தில் திமுகவிலிருந்து பாஜகவிற்கு நான் தலைவராக இருந்த பொழுது பலர் வந்திருக்கிறார்கள், இப்பவும் திமுகவிலிருந்து வெளியேற தயாராக இருக்கிறார்கள் எங்களுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகிறார்கள். யார் என்று இப்போது சொல்ல முடியாது. சேரும்பொழுது உங்களுக்கு தெரிய வரும். திமுகவிலிருந்து பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் கூட எங்களுடன் பேசிய வருகிறார்கள் என எல். முருகன் கூறினார். 

About the Author
L MuruganDMKBJPMK Stalin

