தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: லால்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Lalgudi Election Result 2026 : லால்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சி வாரியான முழு விவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 05:49 AM IST
Lalgudi Election Result 2026 : திருச்சி மாவட்டத்தின் வளமான விவசாயப் பகுதிகளில் ஒன்றான லால்குடி , தமிழக சட்டமன்றத்தின் 143வது தொகுதியாகும். காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளால் சூழப்பட்ட இத்தொகுதி, நெல் மற்றும் கரும்பு விவசாயத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. இது பெரம்பலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும். திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதியில், இந்த முறை மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

லால்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள் 

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று, வெற்றியாளர் விவரம் அறிவிக்கப்படும்.

லால்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): டி. பரிவள்ளல்

அதிமுக (AIADMK): லீமா ரோஸ் மார்ட்டின்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): என். மதன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கு.ப. கிருஷ்ணன்

லால்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,11,043

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,02,820

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,08,210

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 13

லால்குடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் லால்குடி தொகுதியில் சுமார் 83.5% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது கடந்த தேர்தலை விட (79.56%) சற்றே அதிகம் ஆகும்.

லால்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: அ. சவுந்தரபாண்டியன் (திமுக) - 84,914 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: டி.ஆர். தர்மராஜ் (அதிமுக) - 67,965 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஐ. மலர்தமிழ் பிரபா - 16,248 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்: எம். விஜயமூர்த்தி - 2,941 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 16,949 வாக்குகள்

லால்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் லால்குடி தொகுதியில் 79.56% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

