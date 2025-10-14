12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற கடைசி வாய்ப்பு! முக்கிய அறிவிப்பு

12th Marksheet : 12 ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களாக எழுதி இதுவரை மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுவரை மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெறாமல் இருப்பவர்கள் கடைசி வாய்ப்பாக தங்களின் மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது. 2014-2018 ஆம் ஆண்டு தனித்தேர்வர்களுக்கு அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் விடுத்துள்ள மிக முக்கிய எச்சரிக்கையும்கூட. இந்த முறை பெறப்படாத சான்றிதழ் அழிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2014 மார்ச் மாதம் முதல் 2018 செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் மேல்நிலை (12ஆம் வகுப்பு) பொதுத்தேர்வுகளை எழுதிய தனித்தேர்வர்களின் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், இதுவரை உரிமை கோரப்படாமல் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்திலேயே (DGE) உள்ளன. அந்தச் சான்றிதழ்கள் விரைவில் அழிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.
மூன்று மாத கால அவகாசம்:
உரிமைக் கோரப்படாத இந்தச் சான்றிதழ்களை உடனடியாகப் பெற்றுக்கொள்ள தனித்தேர்வர்களுக்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விநியோகம் துவக்கம்: 10.10.2025
கடைசி நாள்: 10.01.2026
இந்தக் காலக்கெடுவுக்குள் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொள்ளத் தவறினால், அதன் பின்னர் எவ்வித அறிவிப்பும் இன்றி அனைத்துச் சான்றிதழ்களும் அழிக்கப்படும் என்றும், அதன் பிறகு மீண்டும் இந்தச் சான்றிதழ்களை வழங்க இயலாது என்றும் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் திட்டவட்டமாக எச்சரித்துள்ளது. முன்னதாக, உரிமை கோரப்படாத சான்றிதழ்களை ஆகஸ்ட் 27, 2025 அன்றே அழிக்கத் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், தனித்தேர்வர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போது இந்த நீட்டிக்கப்பட்ட கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
யார், யாரை அணுக வேண்டும்?
மார்ச் 2014 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரையிலான காலகட்டத்தில் மார்ச், ஜூன், செப்டம்பர் பருவங்களில் மேல்நிலைத் தேர்வு எழுதிய தனித்தேர்வர்கள், தங்கள் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களைப் பெற கீழ்க்கண்ட அலுவலரை உரிய ஆவணங்களுடன் அணுகலாம்:
அலுவலகம்: அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், பேராசிரியர் அன்பழகன் கல்வி வளாகம், கல்லூரிச் சாலை, சென்னை - 600 006.
அணுக வேண்டியவர்: துணை இயக்குநர் (மேல்நிலை), அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்.
சான்றிதழ் பெறுவதற்கான நடைமுறைகள்:
சான்றிதழ்களைப் பெற நேரில் வரும் தேர்வர்கள் அல்லது அஞ்சல் வழியாக விண்ணப்பிப்பவர்கள் பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
தேர்வெழுதியதற்கான அசல் நுழைவுச்சீட்டு (Hall Ticket) அல்லது அதன் நகல். ரூ. 45/- க்கான நீதிமன்ற வில்லை (Court Fee Stamp) ஒட்டப்பட்ட, சுயமுகவரியிட்ட உறையுடன் (Self-addressed Envelope) உரிய விண்ணப்பம்.
காலம் கடத்த வேண்டாம்
காலம் கடத்தாதீர். பிப்ரவரி 10, 2026-க்குப் பிறகு சான்றிதழ் தேவைப்படுபவர்கள், Duplicate சான்றிதழுக்கான நடைமுறையைப் பின்பற்றி, அதற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்த நேரிடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
