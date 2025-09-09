English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உயிரிழந்த விஜயகாந்தின் சகோதரி..இவ்ளோ பெரிய ஆளா? இதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Vijayakanth Sister Vijayalakshmi Passes Away : நடிகரும் தேமுதிக கட்சியின் தலைவருமான விஜயகாந்த், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து தற்போது அவரது சகோதரியும் உயிரிழந்துள்ளார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:22 PM IST
  • உயிரிழந்த விஜயகாந்தின் சகோதரி!
  • இவர் இவ்ளோ பெரிய ஆளா?
  • முழு தகவல்..இதோ!

Vijayakanth Sister Vijayalakshmi Passes Away : தமிழ் மக்களின் மனங்களில் எப்போதும் நீங்கா இடம் பெற்றவராக இருப்பவர், நடிகரும் தேமுதிக அரசியல் கட்சி தலைவருமான விஜயகாந்த். இவர், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். இவர் இறந்தாலும், எப்போதும் மக்கள் மனங்களில் பெரிய இடத்தை பிடித்து வைத்திருக்கிறார். இந்த நிலையில், இவரது சகோதரி இறந்துள்ள விஷயம் பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

விஜயகாந்தின் சகோதரி உயிரிழப்பு..!

விஜயகாந்தின் சகோதரியின் பெயர், விஜயலட்சுமி. இவருக்கு 78 வயதாகிறது. மதுரையை சேர்ந்த இவர், சென்னை அண்ணா நகரில் வசித்து வந்துள்ளார். அது மட்டுமன்றி, இவர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவ நிபுணராகவும் (Gynecologist and Pediatric Specialist) இருந்திருக்கிறார். விஜயகாந்தை போலவே சேவை மனம் படைத்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. இதை கேள்வி பட்டவர்கள், இவர் இவ்வளவு பெரிய ஆளா என்று கூறி பேசி வருகின்றனர்.

பல ஆயிரம் பேருக்கு சிகிச்சை அளித்த இவரது அரும்பணி, மருத்துவ துறையில் பெருமைக்குறியதாக இருந்திருக்கிறது. விஜயகாந்தை விட வயதில் மூத்தவரான இவர், வயது மூப்பு காரணமாக செப்டம்பர் 9ஆம் தேதியான இன்ரு உயிரிழந்துள்ளார். இவரது இறப்பானது, தேமுதிக கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் விஜயகாந்தின் குடும்பத்தினர், உறவினர்களிடையே பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

இறுதி ஊர்வலம்..

விஜயலட்சுமியின் இறுதி ஊர்வலம் வரும் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி மதியம் 1.30 மணி முதல் 3.00 மணி வரை, சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடக்கும் என்று அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இவரது மறைவுக்கு, அரசியல் வட்டாரத்தினரும், சமூக சேவகர்களும் இரங்கல்காளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும்  படிக்க | விஜயகாந்தை கேப்டன் என்று அழைப்பதற்க்கு இது தான் காரணமா? என்னனு தெரிக்கோங்க!

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு விஜயகாந்த் மீது ஏன் இவ்வளவு பாசம்? இதுதான் காரணம்!

