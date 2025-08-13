ஆட்டுக்கு மனித முகத்துடன் பிறந்த குட்டி? இதற்கு காரணம் என்ன? நீங்களே பாருங்கள்..

Goat Born With Human Face : இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மனிதனின் முகத்தோடு பிறந்திருப்பதாக போட்டோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. இந்த ஆட்டுக்குட்டி பார்ப்பதற்கு உண்மையாகவே மனிதரை முகம் போலதான் இருக்கிறதா? இந்த சம்பவம் எங்கு நடந்தது? இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
உளுந்தூர்பேட்டையில் நடந்த சம்பவம்..
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அடுத்து இருக்கிறது சேந்தமங்கலம் என்கிற கிராமம். இந்த இடத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இங்கு ஆனந்தன் என்கிற 38 வயது நபர் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இருக்கிறது. இவர் வளர்த்து வரும் ஆடுகளில் ஒன்று சமீபத்தில் இரண்டு குட்டி போட்டுள்ளது. அதில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் முகம் மட்டும் பார்ப்பதற்கு சற்று வித்தியாசமாக மனிதனின் முகத்தை போல இருந்தது.
இழந்துவிட்டது..
வித்தியாசமாக மனித முகமும் கொண்டு பிறந்த அந்த ஆட்டுக்குட்டி, பிறக்கும்போதே இறந்துதான் பிறந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த ஆடு பிறந்த சில மணி நேரத்திலேயே அதன் முகம் மனிதனின் முகம் போல இருப்பதாக எழுந்த தகவல் சுற்றும் மற்றும் இருக்கும் அனைவரிடத்திலும் பரவியிருக்கிறது. இந்த இடத்தை இந்த வித்தியாசமான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்ததற்காக பல பேர் ஆனந்தனின் வீட்டுக்கு படையெடுத்து இருக்கின்றனர்.
இதை சிலர் இணையத்திலும் பதிவிட்டனர். இது ஊடகத்தின் கவனத்தை ஈர்க்க, பல பேர் இது குறித்து செய்திகளையும் பதிவுகளையும் பகிர்ந்து வருகின்றனர். பொதுவாக கிராமங்களில் இது போன்று ஏதேனும் நடந்தால், தங்களது கிராமத்தில் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடக்குமோ என்று நம்புவர். அதே போல இப்போதும் அச்சத்தில் இருக்கின்றனர்.
இது முதல் முறை அல்ல..
இதுபோல மனித முகத்துடன், ஒரு மிருகம் பிறப்பது இது முதன்முறையல்ல. இதற்கு முன்னரும் எத்தனையோ மிருகங்கள் இது போல பிறந்துள்ளன. அப்படி பிறக்கும் விலங்குகளில் பெரும்பாலானவை இறந்துதான் பிறக்கின்றன. இவை, பல சமயங்களில் கடவுளின் அடையாளமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
இப்படி பிறக்க காரணம்..?
இப்படி மனித முகத்துடன் விலங்குகள் பிறப்பதற்கு, சைக்ளோபியா என்று பெயராம். முக சமச்சீர்மையை உருவாக்கும் மரபணுக்கள் தோல்வியடையும் போது இவ்வாறு நிகழ்கிறது. 16,000 விலங்குகள்ல் ஒரு விலங்கு மட்டும் இப்படி குறைபாட்டுடன் பிறக்கிறதாம். மனிதர்களின் பிறப்பிலும் இவ்வாறு காணப்படுகிறதாம், ஆனால் அவை அரிதானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
