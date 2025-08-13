English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆட்டுக்கு மனித முகத்துடன் பிறந்த குட்டி? இதற்கு காரணம் என்ன? நீங்களே பாருங்கள்..

Goat Born With Human Face : உளுந்தூர்பேட்டையில் மனித முகத்துடன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பிறந்திருப்பது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பாருங்கள்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 13, 2025, 04:38 PM IST
  • மனித முகத்துடன் பிறந்த ஆடு
  • கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த சம்பவம்
  • இதற்கு காரணம் என்ன?

Trending Photos

ஆசிய கோப்பையை தவறவிடும் இந்த 8 ஸ்டார் இந்திய வீரர்கள் - யார் யார் பாருங்க!
camera icon8
Asia Cup 2025
ஆசிய கோப்பையை தவறவிடும் இந்த 8 ஸ்டார் இந்திய வீரர்கள் - யார் யார் பாருங்க!
வெளியானது கூலி படத்தின் முதல் ரிவியூ! இடைவெளியில் இருக்கும் ட்விஸ்ட்!
camera icon6
Coolie
வெளியானது கூலி படத்தின் முதல் ரிவியூ! இடைவெளியில் இருக்கும் ட்விஸ்ட்!
ஆடி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆடி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆடி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆட்டுக்கு மனித முகத்துடன் பிறந்த குட்டி? இதற்கு காரணம் என்ன? நீங்களே பாருங்கள்..

Goat Born With Human Face : இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மனிதனின் முகத்தோடு பிறந்திருப்பதாக போட்டோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. இந்த ஆட்டுக்குட்டி பார்ப்பதற்கு உண்மையாகவே மனிதரை முகம் போலதான் இருக்கிறதா? இந்த சம்பவம் எங்கு நடந்தது? இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். 

உளுந்தூர்பேட்டையில் நடந்த சம்பவம்..

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அடுத்து இருக்கிறது சேந்தமங்கலம் என்கிற கிராமம். இந்த இடத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இங்கு ஆனந்தன் என்கிற 38 வயது நபர் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இருக்கிறது. இவர் வளர்த்து வரும் ஆடுகளில் ஒன்று சமீபத்தில் இரண்டு குட்டி போட்டுள்ளது. அதில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் முகம் மட்டும் பார்ப்பதற்கு சற்று வித்தியாசமாக மனிதனின் முகத்தை போல இருந்தது.

இழந்துவிட்டது..

வித்தியாசமாக மனித முகமும் கொண்டு பிறந்த அந்த ஆட்டுக்குட்டி, பிறக்கும்போதே இறந்துதான் பிறந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த ஆடு பிறந்த சில மணி நேரத்திலேயே அதன் முகம் மனிதனின் முகம் போல இருப்பதாக எழுந்த தகவல் சுற்றும் மற்றும் இருக்கும் அனைவரிடத்திலும் பரவியிருக்கிறது. இந்த இடத்தை இந்த வித்தியாசமான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்ததற்காக பல பேர் ஆனந்தனின் வீட்டுக்கு படையெடுத்து இருக்கின்றனர்.

இதை சிலர் இணையத்திலும் பதிவிட்டனர். இது ஊடகத்தின் கவனத்தை ஈர்க்க, பல பேர் இது குறித்து செய்திகளையும் பதிவுகளையும் பகிர்ந்து வருகின்றனர். பொதுவாக கிராமங்களில் இது போன்று ஏதேனும் நடந்தால், தங்களது கிராமத்தில் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடக்குமோ என்று நம்புவர். அதே போல இப்போதும் அச்சத்தில் இருக்கின்றனர். 

இது முதல் முறை அல்ல..

இதுபோல மனித முகத்துடன், ஒரு மிருகம் பிறப்பது இது முதன்முறையல்ல. இதற்கு முன்னரும் எத்தனையோ மிருகங்கள் இது போல பிறந்துள்ளன. அப்படி பிறக்கும் விலங்குகளில் பெரும்பாலானவை இறந்துதான் பிறக்கின்றன. இவை, பல சமயங்களில் கடவுளின் அடையாளமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 

இப்படி பிறக்க காரணம்..?

இப்படி மனித முகத்துடன் விலங்குகள் பிறப்பதற்கு, சைக்ளோபியா என்று பெயராம். முக சமச்சீர்மையை உருவாக்கும் மரபணுக்கள் தோல்வியடையும் போது இவ்வாறு நிகழ்கிறது. 16,000 விலங்குகள்ல் ஒரு விலங்கு மட்டும் இப்படி குறைபாட்டுடன் பிறக்கிறதாம். மனிதர்களின் பிறப்பிலும் இவ்வாறு காணப்படுகிறதாம், ஆனால் அவை அரிதானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | வினோதம்!! தன்னை கணவன் அதிகமாக நேசிப்பதால் விவாகரத்து கேட்ட மனைவி

மேலும் படிக்க | பெண்கள் உள்ளாடை விளம்பரங்களில் ஆண் மாடல்கள் ! சீனாவில் வினோதம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
GoatBizarreKallakurichiRare ConditionGoat Face

Trending News