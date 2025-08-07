Will DMK government implement old pension scheme: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மிகவும் எதிர்ப்பார்க்கும் ஒன்று பழைய ஓய்வூதிய திட்டம். இத்திட்டத்தை அமல்படுத்த அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை மற்றும் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக இருக்கும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது அமலுக்கு வரும்? முதலில் வருமா? அதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து தமிழகத்தில் புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அமல்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தால் தங்களுக்கு பெரிய பயன்கள் இல்லை என்றும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தையே அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அப்போதில் இருந்து அரசு ஊழியர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
2003ஆம் ஆண்டு வரை அமலில் இருந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தின்படி அரசு ஊழியர்கள் வாங்கிய கடைசி சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த திட்டத்தின்படி குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணி செய்த அரசு ஊழியர்களுக்கு, அவர்களின் கடைசி சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டது. அதேசமயம் பணியில் இருந்து விலகுபவர்கள் அதாவது விஆர்எஸ் (Voluntary Retirement Scheme) வாங்குபவர்களுக்கு பணிக்கொடை, ஓய்வூதியத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கினை ஒப்படைத்து அதற்கான தொகையை முன்கூட்டியே பெறுவது உள்ளிட்ட பல பயன்கள் இருந்தது.
புதிய ஓய்வூதிய திட்டம்
ஆனால் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தின்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களது ஓய்வூதிய தொகையை பங்களிப்பு அடிப்படையில் சேமித்து, ஓய்வு பெறும்போது ஒரு தொகையாக பெற்று வருகிறார்கள். இதுவே அரசு ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனையாக உள்ளது. அவர்கள் இதனால் தங்களுக்கு பெரிய பலன்கள் ஏதுமில்லை என கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில்தான், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டின் சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், ஆட்சிக்கு வந்தால், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக வாக்குறுதி கொடுத்தார். ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்து 4 ஆண்டுகள் ஆகியும் தற்போது வரை அமல்படுத்தவில்லை.
எப்போது அமலுக்கு வரும்?
தமிழக அரசு பழைய ஓய்வூதியம் தொடர்பாக மூன்று பேர் கொண்ட குழு அமைத்தது. இந்த குழு வரும் செப்டம்பரில் அறிக்கை சமர்பிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின் பழைய ஓய்வூதியம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகும் என அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர். ஒருபக்கம் மற்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் திமுக அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தும் எண்ணம் இல்லை என கூறி வருகின்றனர். மறுபக்கம் இந்த ஆண்டுக்குள் தமிழக அரசு இது தொடர்பாக நல்ல செய்தியை வெளியிடும் என அரசு ஊழியர்கள் சிலர் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.
