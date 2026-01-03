English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  தேர்தல் வியூகம்! பொங்கல் பரிசு ₹5000 கிடைக்குமா? விரைவில் அறிவிப்பு? முழு விவரங்கள்

தேர்தல் வியூகம்! பொங்கல் பரிசு ₹5000 கிடைக்குமா? விரைவில் அறிவிப்பு? முழு விவரங்கள்

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 3, 2026, 05:50 PM IST
  • 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, முழு கரும்பு மற்றும் வேட்டி-சேலை.
  • ரொக்கப்பணம்: ₹5000 வழங்கப்படுமா? ஜனவரி 8-ல் முதலமைச்சர் அறிவிக்க வாய்ப்பு.
  • ரேஷன் ஊழியர்கள் மூலம் வீடு தேடி வரும் டோக்கன் முறை.

தேர்தல் வியூகம்! பொங்கல் பரிசு ₹5000 கிடைக்குமா? விரைவில் அறிவிப்பு? முழு விவரங்கள்

Pongal Gift 2026 Guidelines: 2026 பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு! ₹5000 ரொக்கப் பணம், தகுதியுள்ள ரேஷன் கார்டுகள் மற்றும் டோக்கன் விநியோகம் குறித்த சமீபத்திய முழுமையான தகவல்கள் குறித்து அறிந்துக்கொள்க.

2026-ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு வழங்க உள்ள பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்களைக் கூட்டுறவுத் துறை வெளியிட்டுள்ளது. ஆனால் பலரின் மனதில் ஒருக்கும் ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், இந்த வருஷம் பொங்கல் பரிசா 5000 ரூபாய் கிடைக்குமா?, இதுகுறித்து தான் எதிர்கட்சிகள் முதல் பொதுமக்கள் வரை பேசுப்பொருளாக இருக்கிறது. 

எனவே பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு எப்போது கிடைக்கும்?, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?, எந்த ரேஷன் கார்டுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு கிடைக்கும்?, இந்தமுறை பொங்கல் பரிசு 5000 ரூபா கிடைக்குமா?, பொங்கல் டோக்கன் விநியோகம் எப்பொழுது? போன்ற அனைத்து விவரங்கள் குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

பரிசுத் தொகுப்பில் என்னென்ன இருக்கும்?

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள முதற்கட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ள பொருட்கள் என்னவென்றால்,  1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீளக் கரும்பு, இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை ஆகும்

யாருக்கெல்லாம் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு கிடைக்கும்?

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் இது கிடைக்காது. தமிழக அரசு சில தகுதிகளை விதித்துள்ளது. அதாவது  அரிசி வாங்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் உள்ளவர்களுக்கு 2026 பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு கிடைக்கும்.

யாருக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு கிடையாது? 

சர்க்கரை அட்டை (Sugar Card) வைத்திருப்பவர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் நீண்ட நாட்களாகப் பொருட்கள் வாங்காத 'இன்ஆக்டிவ்' கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு 2026-ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு வழங்க உள்ள பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு  வழங்கப்படாது.

பொங்கல் பரிசு டோக்கன் விநியோகம்

ரேஷன் கடைகளில் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க 'டோக்கன் முறை' அமல்படுத்தப்படுகிறது.

ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நேரடியாக உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து டோக்கன் வழங்குவார்கள்.

அதில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்தில் மட்டுமே கடைக்குச் சென்று பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

பொங்கல் பரிசு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என்ன?

1,500-க்கும் மேற்பட்ட கார்டுகள் உள்ள பெரிய கடைகளில் கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கூட்டம் அதிகமாகக் கூடும் இடங்களில் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்படும்.

பொருட்களின் தரம் மற்றும் விநியோகம் குறித்து உடனுக்குடன் ஆன்லைன் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்.

"பொதுமக்கள் எவ்வித புகாருமின்றி பொங்கல் பரிசைப் பெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என அதிகாரிகளுக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

₹5,000 ரொக்கப் பணம் கிடைக்குமா?

சமூக வலைதளங்களில் இந்த ஆண்டு 5,000 ரூபாய் வழங்கப்படும் எனத் தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில், அரசு தரப்பில் இதுவரை ரொக்கப் பணம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. கடந்த 2025-ல் ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படாத நிலையில், 2026 தேர்தல் ஆண்டாக இருப்பதால் மக்கள் மத்தியில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. வரும் ஜனவரி 8-ம் தேதி இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் போது தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், இது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

எனவே எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கும் ஒரே ஒரு கேள்வி, இந்த வருட பொங்கல் ரொக்க பரிசு குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எப்பொழுது வரும்? உண்மையாகவே 5000 ரூபாய் கிடைக்குமா? அல்லது இந்த ஆண்டு எவ்வளவு பொங்கல் ரொக்கம் பணம் கிடைக்கும்? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

